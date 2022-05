JOE BASTIANICH & La Terza Classe: parte il 17 giugno il tour di “Good Morning Italia”

Partirà il 17 giugno il tour estivo di JOE BASTIANICH & LA TERZA CLASSE. Alcune date per scaldare i motori prima dell’uscita di “Good Morning Italia” (Soundinside Records), il primo album di questo progetto che porta il coinvolgimento del bluegrass statunitense filtrandolo attraverso la millenaria cultura partenopea. Tour e album saranno anticipati da un singolo il 3 giugno che si intitolerà “Fall in Between”.

Venerdì 17 Giugno 2022 – PESCANTINA (VR), Aquardens

Domenica 19 Giugno 2022 – SAN DAMIANO D’ASTI (AT), La Barbera Incontra

Giovedì 23 Giugno 2022 – MARGHERITA DI SAVOIA (BT), Arena delle Saline

Venerdì 24 Giugno 2022 – TROPEA (VV), Corso Vittorio Emanuele

Sabato 25 Giugno 2022 – ACRI (CS), Anfiteatro Romano

Sab 2 Luglio 2022 – RIOLUNATO (MO) – LunaRio Fest

Lunedì 4 Luglio 2022 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM), M&T Festival

Giovedì 7 Luglio 2022 – FORGARIA NEL FRIULI (UD), Forgaria Arena Music Fest

Ven 8 Luglio 2022 – ROVIGO – Delta Blues Festival

Sab 9 Luglio 2022 – PISTOIA – Pistoia Blues – Opening per Gov’t Mule

Dom 10 Luglio 2022 – CERVASCA (CN) – Festa Cervasca

Lunedì 11 Luglio 2022 – TREVIGLIO (BG), Revel Summer Fest

Ven 5 Agosto 2022 – SENIGALLIA (AN) – Summer Jamboree Festival

Sab 6 Agosto 2022 – CALAMBRONE (PI) – Eliopoli Summer Fest

Lunedì 8 Agosto 2022 – CONTURSI TERME (SA), Premio Contursi Terme

Venerdì 16 Settembre 2022 – ROMA, Stazione Birra

Il progetto nasce dall’incontro tra il “Restaurant Man” e La Terza Classe, conosciuta durante il programma “On the road” realizzato per Sky Arte nel 2013 e condotto dallo stesso Bastianich.

La grande passione di Joe Bastianich per la musica rock, blues, soul e folk americana e l’empatia immediata che si è creata ha fatto nascere una collaborazione tra lui e la band napoletana, una delle poche realtà musicali italiane che sin dalla sua nascita si occupa di ricercare e di comporre musica ispirandosi al folk americano.

Il sodalizio artistico tra i due progetti si concretizza nel 2021 grazie alla collaborazione con la booking agency Barley Arts, che realizza un tour estivo ed uno invernale in giro per lo stivale in alcune delle più importanti venue italiane e alla realizzazione, a dicembre 2021, di un singolo, “This Good Man”, scritto da Joe ed arrangiato in versione bluegrass da La Terza Classe.