JOE BASTIANICH & La Terza Classe: al via il 19 dicembre il tour invernale

Dopo i numerosi concerti che li hanno portati su e giù per l’Italia durante la scorsa estate – inclusa la partecipazione alla prima edizione di Comfort Festival™️, il 4 settembre a Ferrara, e la speciale serata al Castello Sforzesco di Milano insieme a Matthew Lee – Joe Bastianich e La Terza Classe rinnovano la collaborazione e si preparano a un nuovo viaggio invernale.



Ecco le prime tappe del loro tour:

Domenica 19 Dicembre 2021 – Collegno (TO), Lavanderie a Vapore

Lunedì 20 Dicembre 2021 – Cuneo, Teatro Toselli

Mercoledì 22 Dicembre 2021 – Pordenone, Capitol

Lunedì 27 Dicembre 2021 – Milano, Arci Bellezza

Venerdì 7 Gennaio 2022 – Roma, Stazione Birra

Joe Bastianich, The Restaurant Man, nasce nel Queens e fin da piccolo si appassiona alla musica, con ascolti che vanno dai Led Zeppelin ai Ramones passando per David Bowie e i Rolling Stones. Questa passione sconfinata emerge anche nei programmi televisivi realizzati in esclusiva per Sky (Sky Arte HD e Sky Uno) che lo hanno coinvolto, tra i quali On The Road, nel quale l’Artista si è confrontato con la grande musica popolare italiana e ha avuto modo di conoscere La Terza Classe, band appassionata di folk e bluegrass nata nel 2012 per le strade di Napoli e approdata al noto show tv americano Music City Roots e successivamente alla semifinale dell’edizione italiana 2016 di Italia’s Got Talent.

Durante la calda estate del 2021, Joe Bastianich & La Terza Classe hanno deliziato il pubblico italiano con una lungo calendario di serate a base di folk, bluegrass, sonorità made in USA e tantissima voglia di divertirsi e divertire. Il tour invernale è solo l’inizio: ci saranno presto tante sorprese per i fan!