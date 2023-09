JOE BASTIANICH e GENNARO PORCELLI insieme in un tour omaggio alla musica americana

American Beauty è un nuovo progetto che vede protagonisti Joe Bastianich e Gennaro Porcelli. I due artisti danno vita ad uno show in cui la passione di Bastianich per la musica Country incontra quella per il Blues di Porcelli. Un viaggio musicale che rende omaggio alla bellezza della musica americana, attraverso una scaletta composta da brani inediti e grandi classici riarrangiati.



Il tour, organizzato da Barley Arts, prenderà il via domenica 8 ottobre presso lo storico Blue Note di Milano e proseguirà per tutto il mese toccando altri prestigiosi live club come l’OFF di Modena, il Crossroads di Roma, il Cap 10100 di Torino, Il Garibaldi di Prato per concludere poi al Soundmusic Club in provincia di Napoli.



Sul palco, ad accompagnare i due protagonisti (entrambi alla chitarra e voce), una band formata da ottimi musicisti: Enrico Cecconi alla batteria, Renato Marcianò al basso e Paolo “Pewee” Durante al piano e Hammond.

American Beauty Tour

08/10 – Milano, Blue Note

Biglietto € 27,00 + prev. / € 32,00 in cassa

Biglietti disponibili sul sito del Blue Note e su Ticketone



12/10 – Modena, OFF Modena

Biglietto € 18,00 + prev. / € 20,00 in cassa

Biglietti disponibili su Ticketone

Ingresso con tessera STOFF



13/10 – Roma, Crossroads Live Club

Biglietto € 20,00 + prev / € 25,00 in cassa

Biglietti disponibili su Vivaticket



21/10 – Torino, Cap10100

Biglietto early bird € 10,00 + prev. / € 15,00 + prev. / € 18,00 in cassa

Biglietti disponibili su Dice



22/10 – Prato, Il Garibaldi

Biglietto € 20,00 + prev.

Biglietti disponibili su Ticketone



27/10 – Frattamaggiore (NA), Soundmusic Club

Biglietto 15 euro in prevendita, 18 euro in cassa.

Biglietti disponibili sul sito del Soundmusic Club e al botteghino del Soundmusic Club.