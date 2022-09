POPLAR Festival 2022: la sesta edizione dal 15 al 18 settembre a Trento

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di più di quattromila persone (con capienze COVID di max 1000 persone a serata), torna Poplar Festival, con una line up che coinvolge oltre venti artisti, protagonisti della scena musicale italiana. La sesta edizione della rassegna si svolgerà dal 15 al 18 settembre, quattro giorni e quattro notti di energia, in cui il Doss Trento e tutta la città si riempiranno di vita, di musica e di comunità.

Una comunità che da ormai sei anni accoglie Poplar Festival e che comprende non solo il pubblico, ma anche più di centocinquanta volontari. Giovani, studenti e studentesse, ragazzi e ragazze, che perseguono l’obiettivo che Poplar Festival porta avanti dal 2017: unire le generazioni, gli studenti universitari e i cittadini trentini in una spinta collettiva verso lo sviluppo della città di Trento.

DAY 1 | 15 SETTEMBRE

PSICOLOGI

TREDICI PIETRO

FUERA

GALEA

DASPLAN

+ CULT

DAY 2 | 16 SETTEMBRE

NU GENEA live band

LA FEMME

POST NEBBIA

BAIS

DELICATONI

+ CULT

DAY 3 | 17 SETTEMBRE

MASSIMO PERICOLO

TUTTI FENOMENI

THRU COLLECTED

CERI aftershow

ELE A

SKIANTANTONIO

+ CULT

DAY 4 | 18 SETTEMBRE

COSMO

POP X

WHITEMARY

ARSSALENDO

MARTENOT

+ CULT

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Biglietti e abbonamenti sono disponibili su www.poplarfestival.it e su DICE.

Single day al prezzo di 16,50€

Abbonamento 4 giorni al prezzo di 48,50€

Una sesta edizione con un payoff che è più un mantra da sentirsi addosso, “Movimento nuevo” infatti non è solo un omaggio al Maestro Franco Battiato, e al suo Sentimiento Nuevo, ma è soprattutto l’inno di un’edizione movimentata, che ci trasporta su un’altalena fluida tra i diversi stati della materia, come molecole impazzite, elettriche e colorate che si fondono e si dividono senza limiti o confini. Ognuno è particella, insieme siamo corpo. Quattro gli stati della materia, quattro i giorni di festival che, in un crescendo rossiniano, partiranno solidi, per poi fluidificarsi e rarefarsi, fino a diventare plasma. Questo il manifesto per Poplar 2022, che si riappropria di tutto lo spazio che ci è stato sottratto negli ultimi due anni, per avvolgerci e coinvolgerci come è stato fino al 2019, prima della pandemia. Un inno alla possibilità di toccarci e avvicinarci, senza alcun freno o barriera, nel modo più vero e puro possibile: con la musica.