Poplar Festival 2026: svelata la seconda release con The Avalanches, Sama’ Abdulhadi e Marco Castello

Tra i nuovi nomi annunciati arrivano MARCO CASTELLO, SAMA’ ABDULHADI e THE AVALANCHES, che si aggiungono a un cartellone sempre più ricco e trasversale. Insieme a loro saliranno sul palco anche MARUJA, ELA MINUS, DOVE ELLIS, RARES, AVALON EMERSON & THE CHARM, PIPPO SOWLO, FLORENCE ROAD, CORTO.ALTO, SOPHIA STEL e numerosi altri artisti, tra nomi già annunciati e nuove sorprese che saranno svelate nei prossimi mesi.

I nuovi nomi di Poplar Festival 2026 delineano un’edizione che intreccia grandi debutti internazionali, ritorni attesissimi sul palco del Doss Trento – come quelli di MARCO CASTELLO e RARES – e set dal cuore profondamente underground, capaci di trasformare il parco in uno spazio di incontro e condivisione, dove riscoprire quella magia che nasce solo dall’esperienza vissuta insieme.

Tutto questo prenderà vita su tre palchi, in una quattro giorni di concerti, performance, incontri, mostre e talk che verranno svelati nei prossimi mesi. Dal 10 al 13 settembre, infatti, la città di Trento, tra il quartiere di Piedicastello e il Doss Trento, si trasforma in un organismo vivo da attraversare, con una programmazione coraggiosa che guarda oltre confine.

POPLAR 26

Gli highlights dell’edizione partono dall’annuncio de I CANI, che proprio a Trento concluderanno il loro tour estivo prima di un’altra lunga pausa dalle scene. Ai piedi del Doss arriverà inoltre, in esclusiva nazionale, FLOATING POINTS (live), il progetto elettronico di culto di Sam Shepherd. Dalle composizioni orchestrali ai set più immersivi, la sua musica continua a ridefinire i confini dell’elettronica contemporanea attraverso un dialogo costante tra ricerca sonora, emozione e tensione verso il futuro. Tra i nuovi annunci di questa seconda release c’è anche MARCO CASTELLO.

Il polistrumentista siracusano torna sul Doss portando una ventata di Sud con il suo irresistibile intreccio di pop, funk e sfumature jazz. Una scrittura ironica, colta e poetica, che profuma di mare e quotidianità e che lo ha consacrato come uno dei nomi più amati del nuovo cantautorato italiano. Arriva a Trento anche la dj e producer palestinese SAMA’ ABDULHADI, protagonista assoluta della scena techno internazionale. I suoi set, ipnotici e ad alta intensità, attraversano techno acida ed elettronica con un’energia capace di trasformare ogni dancefloor in un’esperienza collettiva travolgente, qualità che l’ha portata a esibirsi sui palchi e nei club più importanti del mondo.

Completa gli highlights di questa seconda release THE AVALANCHES, nome di culto che rafforza il respiro internazionale di Poplar Festival 2026. La leggendaria formazione di Melbourne porta sul palco il suo inconfondibile caleidoscopio sonoro, in cui funk psichedelico, echi big beat e malinconia pop si fondono in un equilibrio unico, capace di far ballare e commuovere allo stesso tempo. Quella di Poplar sarà una delle rare occasioni per intercettarli durante il tour estivo europeo, che farà tappa anche in festival di riferimento come il Pitchfork Music Festival.

TICKETS

L’attuale release di abbonamenti per i 4 giorni è disponibile sul sito e acquistabile al prezzo di 85.50€. Nei prossimi giorni sarà svelata la line up divisa per giorni e sarà possibile acquistare i Single Day Tickets. L’evento è aperto a tutte e tutti, ma sotto i 16 anni si richiede l’accompagnamento di un maggiorenne. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 12 anni, se accompagnati da un adulto, e per gli accompagnatori delle persone con disabilità.

ACCESSI

L’accesso per il pubblico è esclusivamente pedonale, tramite un sentiero panoramico con 120m circa di dislivello. In caso di fan con mobilità ridotta, è possibile richiedere l’accesso in auto alla venue, per poter poi proseguire in carrozzina nella zona concerto scrivendo a info@poplarfestival.it