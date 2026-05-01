MACE live a Milano: O.B.E. 2. Quando la musica diventa trascendenza.

Articolo di Rossana Micciantuono | Foto di Francesca Maffioletti



L’Unipol Forum di Milano in occasione del live di MACE si è trasformato, ieri sera, in un ecosistema vivo. L’inaugurazione del nuovo tour “Out of Body Experience: Part 2” del producer e dj milanese, diventa un invito a smarrire la bussola della routine e perdersi in una dimensione psichica.

Simone Benussi infatti, in arte MACE, ha trasforma l’idea classica di concerto in un’esperienza sensoriale ed introspettiva. Sul palco la natura invade lo spazio e trasforma il Forum in un bosco psichedelico dove luci, immagini e ogni singolo suono diventano elementi di una scenografia organica.

“Siamo una parte della natura non siamo una parte che viene dalla natura.”

Il suo obiettivo: condurci in un viaggio per abbandonare il controllo e riscoprirci umani, ricordandoci che per creare bellezza è necessario circondarsi di persone.

MACE, infatti, non è solo, ma supportato da una band incredibile e da numerosi ospiti che danno voce e corpo alle sue visioni sonore.

Un esempio? Quando l’indie-pop di Frah Quintale, il flow di Gemitaiz e il cantautorato di Marco Mengoni si fondono sulle note di “Fuoco di Paglia” il Forum si accende in un unico coro: cantano tutti trascinati dalla stessa emozione collettiva.

Un altro esempio? L’accoppiata inedita tra Salmo e Colapesce: rap e indie. Uniti per uno spoiler d’eccezione. Nel brano “Cattive abitudini”, annuncia in diretta Salmo, ci sarà tutto il pubblico, che sarà parte integrante del videoclip! Un brano completamente immersivo. Dopotutto siamo parte dello show.

Un producer che unisce generi; la musica che unisce le persone.

“Siamo una cosa sola, siamo un NOI.”

Come grande finale non poteva mancare la hit “La canzone nostra” con Salmo a dominare la scena e una folla così carica da far sembrare questo momento l’inizio del live, anziché la fine: ed ecco che, proprio durante il refrain, tutti gli artisti della serata salgono sul palco, unendosi in un unico abbraccio collettivo.

Le sorprese però non finiscono con l’ultima nota: MACE rivela la data d’uscita del suo prossimo album, prevista per il 15 maggio. Mentre aspettiamo di scoprire se ci sarà una nuova data milanese, l’appuntamento è fissato per i dj set estivi, a partire dal 10 agosto a Gallipoli.

Il debutto di questo “Out of Body Experience: Part 2” è stato memorabile. MACE lascia un messaggio chiaro: in un’epoca dominata da algoritmi e usa e getta, l’umanità e la forza della collettività sono l’antidoto perfetto. È stato un viaggio fuori dal corpo, per ritrovare la connessione con gli altri e sentirsi decisamente vivi.

Band:

Enrico Gabrielli al sax e alle tastiere

al sax e alle tastiere Fabio Rondanini alla batteria

alla batteria Danny Branzini alla chitarra

alla chitarra Marco Castello alla tromba e percussioni

alla tromba e percussioni Ricky Cardelli al basso e alle tastiere

al basso e alle tastiere Tahnee Rodriguez al coro

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MACE– La scaletta del concerto al Forum di Milano