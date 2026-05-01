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Reportage Live

MACE live a Milano: O.B.E. 2. Quando la musica diventa trascendenza.

All’Unipol Forum, MACE ha inaugurato il tour “Out of Body Experience” trasformando il palazzetto in un ecosistema psichedelico. Tra scenografia organica e ospiti eccezionali come Mengoni e Salmo, il producer ha celebrato la collettività umana contro l’alienazione digitale. Un viaggio sensoriale memorabile che anticipa il nuovo album, in uscita il 15 maggio.

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Articolo di Rossana Micciantuono | Foto di Francesca Maffioletti

L’Unipol Forum di Milano in occasione del live di MACE si è trasformato, ieri sera, in un ecosistema vivo. L’inaugurazione del nuovo tour “Out of Body Experience: Part 2” del producer e dj milanese, diventa un invito a smarrire la bussola della routine e perdersi in una dimensione psichica.

Simone Benussi infatti, in arte MACE, ha trasforma l’idea classica di concerto in un’esperienza sensoriale ed introspettiva. Sul palco la natura invade lo spazio e trasforma il Forum in un bosco psichedelico dove luci, immagini e ogni singolo suono diventano elementi di una scenografia organica.

“Siamo una parte della natura non siamo una parte che viene dalla natura.”

Il suo obiettivo: condurci in un viaggio per abbandonare il controllo e riscoprirci umani, ricordandoci che per creare bellezza è necessario circondarsi di persone.

MACE, infatti, non è solo, ma supportato da una band incredibile e da numerosi ospiti che danno voce e corpo alle sue visioni sonore.

Un esempio? Quando l’indie-pop di Frah Quintale, il flow di Gemitaiz e il cantautorato di Marco Mengoni si fondono sulle note di “Fuoco di Paglia” il Forum si accende in un unico coro: cantano tutti trascinati dalla stessa emozione collettiva.

Un altro esempio? L’accoppiata inedita tra Salmo e Colapesce: rap e indie. Uniti per uno spoiler d’eccezione. Nel brano “Cattive abitudini”, annuncia in diretta Salmo, ci sarà tutto il pubblico, che sarà parte integrante del videoclip! Un brano completamente immersivo. Dopotutto siamo parte dello show.

Un producer che unisce generi; la musica che unisce le persone.

“Siamo una cosa sola, siamo un NOI.”

Come grande finale non poteva mancare la hit “La canzone nostra” con Salmo a dominare la scena e una folla così carica da far sembrare questo momento l’inizio del live, anziché la fine: ed ecco che, proprio durante il refrain, tutti gli artisti della serata salgono sul palco, unendosi in un unico abbraccio collettivo.

Le sorprese però non finiscono con l’ultima nota: MACE rivela la data d’uscita del suo prossimo album, prevista per il 15 maggio. Mentre aspettiamo di scoprire se ci sarà una nuova data milanese, l’appuntamento è fissato per i dj set estivi, a partire dal 10 agosto a Gallipoli.

Il debutto di questo “Out of Body Experience: Part 2” è stato memorabile. MACE lascia un messaggio chiaro: in un’epoca dominata da algoritmi e usa e getta, l’umanità e la forza della collettività sono l’antidoto perfetto. È stato un viaggio fuori dal corpo, per ritrovare la connessione con gli altri e sentirsi decisamente vivi.

Band:

  • Enrico Gabrielli al sax e alle tastiere
  • Fabio Rondanini alla batteria
  • Danny Branzini alla chitarra
  • Marco Castello alla tromba e percussioni
  • Ricky Cardelli al basso e alle tastiere
  • Tahnee Rodriguez al coro

Clicca qui per vedere le foto di MACE in concerto a Milano (oppure sfoglia la gallery qui sotto)

MACE

MACE– La scaletta del concerto al Forum di Milano

  1. Dio non è sordo – Izi e Jack the Smoker
  2. Ragazzi della nebbia
  3. Praise the lord
  4. Viaggio contro la paura – Joan Thiele e Gemitaiz
  5. Tutto il resto – Promessa e centomilacarie
  6. Ruggine – centomilacarie
  7. Levitating high – Papa V e Pitta
  8. Colpa tua – Venerus
  9. Senza fiato – Venerus – Joan Thiele
  10. Ossigeno – Venerus
  11. Love anthem – Venerus
  12. Dal tramonto all’alba – Venerus e Gemitaiz
  13. Candyman – Gemitaiz
  14. Fuoco di paglia – Frah quintale, Gemitaiz e Marco Mengoni
  15. La guerra – Frah quintale e Venerus
  16. Non mi riconosco – centomilacarie e Salmo
  17. Splendida follia – centomilacarie
  18. Mentre il mondo esplode – Marco Castello ed Ele A
  19. Buonanotte
  20. Tutto fuori controllo – Izi
  21. Lumiere – Izi, Ernia e Astro
  22. Sirena – Ernia, Darrn e Samurai J
  23. Cattive abitudini – Salmo e Colapesce  
  24. La cupola (intro sitar)
  25. Ayahuasca – Colapesce
  26. Intro suite + Hallucination
  27. Feeling machine
  28. Solo un uomo – Altea
  29. Meteore – Gemitaiz, Izi e centomilacarie
  30. Chic – Izi
  31. Non vivo più sulla terra – Venerus
  32. Espansione
  33. La canzone nostra – Salmo

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Milanese, soffro di disordini musicali e morbosità compulsiva verso qualsiasi forma artistica. Cerco insieme il contrasto e il suo opposto e sono attratta da tutto quello che ha in se follia e inquietudine. Incredibilmente entusiasta della vita, con quell’attitudine schizofrenica che mi contraddistingue, amo le persone, ascoltare storie e cercare la via verso l’infinito, ma senza esagerare. In fondo un grande uomo una volta ha detto “Ognuno ha l’infinito che si merita”.

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