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Reportage Live

ANGINE DE POITRINE: la follia math-rock conquista il MART di Rovereto per Poplar Utopia

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Angine De Poitrine in concerto al Poplar Utopia 2026 di Rovereto (Trento), foto di Matteo Scalet
Angine De Poitrine in concerto al Poplar Utopia 2026 di Rovereto (Trento), foto di Matteo Scalet

Esistono concerti che sono semplici esecuzioni musicali e poi esistono performance che ridefiniscono completamente i confini tra arte visiva, matematica e rock alternativo.

A questa seconda, rarissima categoria appartiene lo show che gli Angine de Poitrine hanno regalato al pubblico italiano nella splendida e futuristica cornice del MART di Rovereto, ospiti dell’edizione speciale Utopia del Poplar Festival.

Il duo canadese originario di Saguenay, diventato un vero e proprio fenomeno virale planetario grazie a una memorabile e ipnotica sessione live su KEXP, è sbarcato in Italia per la sua prima e unica data nel nostro Paese, trasformando la piazza sotto la celebre cupola del museo in un laboratorio di sperimentazione sonora dadaista.

Angine De Poitrine in concerto al Poplar Utopia 2026 di Rovereto (Trento), foto di Matteo Scalet

Un labirinto di geometrie e tempi dispari

Nessuno sa di preciso chi si nasconda dietro quelle tute intere a pois e le maschere grottesche che coprono i volti dei musicisti, ma ciò che Khn e Klek buttano giù dal palco è un’architettura sonora di una precisione chirurgica. Gli Angine de Poitrine fondono la schizofrenia controllata del math rock con loop stratificati in tempo reale.

Il risultato è un’esperienza live alienante e magnetica, capace di passare dalle atmosfere sognanti e ipnotiche di tracce come Sherpa alle esplosioni elettriche e imprevedibili di Fabienk.

Il pubblico di Rovereto è rimasto immobile, quasi ipnotizzato, a guardare quattro mani muoversi sul manico dello strumento come se stessero decifrando un codice alieno, prima di lasciarsi andare a un pogo liberatorio.

Clicca qui per vedere le foto degli Angine de Poitrine a Rovereto o sfoglia la gallery qui sotto

Angine de Poitrine

ANGINE DE POITRINE – La scaletta del concerto di Rovereto (Trento)

Les jours de la semaine (Les Charbonniers de l’enfer song)

Angor
Yor Zarad
Tamebsz
Mata Zyklek
Ababa Hotel
Sarniezz
Fabienk
Sherpa

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