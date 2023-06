BARAVAI: la IV edizione dal 9 giugno al 27 agosto a Terni

Giunge alla IV Edizione la rassegna che porta nel Centro Italia − nella splendida location dell’Anfiteatro Romano di Terni − grandi nomi del panorama musicale e culturale nazionale e internazionale, con particolare attenzione anche alla scena underground più attuale.

Organizzata dalla Cooperativa “Le Macchine Celibi” in collaborazione con “Degustazioni Musicali” e “Letz”, Baravai, rispetto agli anni precedenti, arricchisce il programma con una quarta sezione: oltre a “Degustazioni Musicali”, “Baravai Comedy” e “Baravai Music”, si aggiunge “Letz”.

Si parte con l’apertura del Giardino del Baravai che, dal 1 giugno per tutta l’estate, presenta concerti ed eventi a ingresso gratuito.

Poi è la volta delle proposte di “ Letz ”: il 9 giugno sul palco Real Timpani, Emmanuelle e Bawrut, il 16 giugno Pufuleti, Populous, Ivreatronic e Sofia Kourtesis e il 23 giugno Nu Genea live band ed Emanuele Triglia, con i dj set di Ceri e Dan Mar nel Giardino.

“ Degustazioni Musicali ” è in programma dal 21 al 23 luglio con i Lankum, Flavia Massimo e Marlene Ribeiro per la prima serata; Guinevere, Trust the Mask, G-Amp dj set e la musicista inglese Anna Calvi (in una delle 3 date italiane del suo tour internazionale), per la seconda; poi la chiusura, in collaborazione con Dancity Festival di Foligno, con Arushi Jain e James Holden come ospite principale.

“ Baravai Comedy ” esordisce il 27 giugno fino al 30: in scena Elio, Barabascura X, Valerio Aprea, Nino Frassica & Los Plaggers Band TOUR 2000|3000.

Infine “ Baravai Music ” dal 24 al 27 agosto con Marlene Kuntz, in collaborazione con Umbria Green Festival, e poi Rosolo Roso, Bnkr44, Drast, Sick Tamburo, Dente, Alan Sorrenti e Mara Sattei.

Info e ticket > baravai-anfiteatro.com