CRISTIANO GODANO: annunciate le date del tour estivo (con 3 produzioni live soliste)

Cristiano Godano, uno dei cantautori più influenti del panorama rock alternativo italiano, con la sua band Marlene Kuntz ha attraversato oltre trent’anni di musica lasciando un segno profondo nella scrittura, nel suono e nell’immaginario di più generazioni. Voce, autore e pensiero di un percorso artistico tra i più riconoscibili della scena nazionale, Godano entra nel roster IMARTS con i suoi progetti in solo e con nuove forme sceniche che ampliano ulteriormente il suo campo espressivo. I progetti presentati sono Cose Umane, Live in solo e Parole e Musica: tre declinazioni diverse e complementari di un percorso che tiene insieme canzone, racconto e pensiero.

Tra le nuove forme sceniche c’è Cose Umane, nuovo progetto mai portato prima in scena, che vede Cristiano Godano sul palco insieme a Enrico “Drigo” Salvi dei Negrita. Un incontro raro, essenziale e vibrante: Godano, dei Marlene Kuntz, e Drigo, dei Negrita, due firme storiche della musica italiana, portano in scena uno spettacolo in cui la profondità del racconto si intreccia con la forza della musica suonata dal vivo. Un formato che unisce esecuzioni acustiche, momenti narrativi e letture d’autore in un flusso intimo e potente, mantenendo la musica al centro del dialogo. Il repertorio prende forma dall’incontro di mondi diversi e complementari: brani tratti dal percorso solista di Godano e dai lavori scritti per Marlene Kuntz, una selezione di pezzi di Drigo dal repertorio Negrita e alcune cover significative. Linguaggi e modi di suonare si mescolano, dando vita a un sound intenso e poetico, intimo ed energico. Accanto alla musica, lo spettacolo prevede momenti parlati, pensati come uno scambio spontaneo e naturale di impressioni a partire dai temi evocati dai testi dei brani. Entrambi gli artisti, autori di libri pubblicati, proporranno inoltre brevi letture scelte dai propri lavori, in connessione con le tematiche dello spettacolo.

Live in solo restituisce invece la dimensione più essenziale del percorso solista di Cristiano Godano. Dopo oltre trent’anni di carriera come leader dei Marlene Kuntz, il suo progetto artistico solista è iniziato cinque anni fa con l’album Mi ero perso il cuore, esordio apprezzato dalla critica per la sua poetica e la sua musicalità, suonato in oltre 200 live in ogni area d’Italia e arrivato finalista alle Targhe Tenco. Con il nuovo album Stammi accanto, prodotto insieme a Luca Rossi, Godano aggiunge un tassello a una carriera dettata dall’urgenza espressiva, che scava nella densità dei sentimenti. Nel live, Godano si racconta attraverso le sue canzoni, dando vita a uno spettacolo intenso e diretto, in cui la distanza con il pubblico si annulla. Le composizioni più rappresentative della sua carriera vengono proposte nella loro forma più essenziale, spogliate di ogni ornamento per lasciare emergere tutta la forza e la delicatezza. Il risultato è un concerto elegante e profondo, dove il passato e il presente si intrecciano in un dialogo continuo.

Parole e Musica è lo spettacolo in cui Cristiano Godano si presenta al pubblico in una dimensione intima e personale. Accompagnato da un moderatore che lo guida in una conversazione ricca di spunti, dalla musica alla letteratura, passando per riflessioni personali e artistiche, l’artista alterna il dialogo all’esecuzione di brani del repertorio dei Marlene Kuntz in versione acustica, solo chitarra e voce. In questo incontro-confessione, Godano si racconta attraverso le sue canzoni, dando vita a uno spettacolo intenso e diretto, in cui la distanza con il pubblico si annulla. Lo spettacolo si sviluppa tra i brani più significativi del suo percorso e momenti dedicati a ricordi, aneddoti e riflessioni sulla sua lunga esperienza artistica. Non mancano incursioni nel progetto solista Mi ero perso il cuore e nell’ultimo lavoro discografico Stammi accanto, che trovano qui un nuovo respiro.

Con questo nuovo ingresso, IMARTS accoglie un artista che continua a cercare una forma necessaria, un luogo in cui musica, parola, ascolto e pensiero si tengono insieme.

Queste le prime date confermate:

COSE UMANE con Enrico “Drigo” Salvi

3 luglio 2026 – Pergine Festival, Parco di Castel Pergine

6 luglio 2026 – Campo Venturi, Montetiffi di Sogliano al Rubicone, Forlì-Cesena

LIVE IN SOLO

29 maggio 2026 – Selegas, Festival Letterario “Fueddus”, cortile interno biblioteca

24 luglio 2026 – Ponteranica, Bergamo, Spazio Eventi Bobo, Happening delle Cooperative Sociali

30 agosto 2026 – Calvene Festival, Vicenza, Piazza Resistenza

PAROLE E MUSICA

23 luglio 2026 – Lecce, Cantieri Teatrali Koreja, “Il Teatro dei Luoghi”