FAST ANIMALS AND SLOW KIDS: al via il 24 giugno il nuovo tour estivo “É Già Domani Ora – Tour”

Venerdì 6 maggio si chiuderà a Milano l’E’ GIA’ DOMANI TOUR dei FAST ANIMALS AND SLOW KIDS. Il tour che ha portato i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS in giro per i principali club italiani con date SOLD OUT a Parma, Bologna, Padova, Roma, Torino e Milano, sfocerà in un tour estivo che prenderà il via il prossimo 24 giugno da AREZZO per poi girare tutta l’estate l’Italia da nord a sud, con tappe nei principali festival estivi accanto ai principali nomi del panorama italiano e internazionale.

5 luglio 2022 NICHELINO (TO) Sonic Park Stupinigi

6 luglio 2022 BOLOGNA Bonsai Garden

7 luglio 2022 GENOVA Arena Del Mare Porto Antico

15 luglio 2022 GROTTAGLIE (TA) Cinzella Festival

18 luglio 2022 CATANIA Corte Ex Monastero dei Benedettini

19 luglio 2022 COSENZA #Restartlivefest

21 luglio 2022 SENIGALLIA (AN) Xmasters

24 luglio 2022 GIAIS DI AVIANO (PN) Feel Festival

25 luglio 2022 BERGAMO Arena Estiva Fiera

29 luglio 2022 ROMA Villa Ada Festival

6 agosto 2022 MONTALTO DELLE MARCHE (AP) My Mill Festival

8 settembre 2022 FIRENZE Viper Summer Festival

14 settembre 2022 MODENA Festa Dell’unità

15 settembre 2022 SESTO SAN GIOVANNI (MI) Carroponte

17 settembre 2022 PERUGIA Giardini del Frontone

Per i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS il palco è sicuramente il luogo perfetto dove celebrare l’unione tra la loro musica e il pubblico: sudore, stage diving, rock ‘n’ roll e l’urlo liberatorio che non manca mai durante i concerti “Siamo i Fast Animals And Slow Kids e veniamo da Perugia”.

Il tour, inoltre, è l’occasione per la band di Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre) per presentare dal vivo, oltre ai successi che hanno segnato i 10 anni di carriera della band, anche e soprattutto i brani dell’ultimo album “È GIÀ DOMANI” (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva Believe Artist Services), che tante soddisfazioni ha regalato al gruppolo scorso autunno, oltre al brano inedito “Vita Sperduta” pubblicato lo scorso 11 marzo.

Foto di Cesare Veronesi