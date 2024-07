FRANK TURNER: ascolta il singolo “Do One” (feat. Fast Animals and Slow Kids)

È disponibile in tutti gli store digitali “DO ONE”, il brano del cantautore inglese FRANK TURNER per la prima volta disponibile in una inedita versione italiana con la rock band perugina dei FAST ANIMALS AND SLOW KIDS.

“Sono più che onorato di cantare questa canzone con i Fast Animals Slow Kids – ha dichiarato FRANK TURNER parlando anche della sua sfida di cantare in italiano – sono una band fantastica e delle persone straordinarie. E per di più sono anche ottimi insegnanti di italiano. Cantare in italiano è stata una sfida per me, ma volevo spingermi oltre e mostrare rispetto al mio pubblico italiano, spero di aver fatto bene!”.

Per i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS questa è la prima collaborazione internazionale, una prima volta nata – come accaduto in passato con artisti italiani come Willie Peyote e Ligabue – da una sincera stima artistica e umana: “Con Frank ci siamo conosciuti a Milano ed è stato amore a prima vista, la passione con cui fa questo lavoro, quello del musicista, è una cosa che ci accomuna”.

Parlando del brano hanno aggiungo: “Il messaggio di Do One è molto positivo, il testo sprona ad essere meno suscettibili nei confronti del giudizio delle altre persone, cosa fondamentale non solo per gli artisti ma per tutti per andare avanti e fare sempre del proprio meglio.

È una canzone che immaginiamo come una valvola di sfogo da cantare in auto in mezzo al traffico dopo una giornataccia per risvegliarsi dal torpore”.

Turner aveva incluso la versione originale di “DO ONE” nel suo ultimo lavoro “UNDEFEATED’ pubblicato lo scorso 3 maggio e Turner lo aveva descritto così: ““Do One” è l’ultima canzone che ho scritto per il nuovo album, nonché la prima di quell’album, nonché il primo singolo. Quindi è una sintesi di ciò che cerco di dire con questo disco, un disco sulla sopravvivenza e la sfida, ma anche con un senso di divertimento e autoironia. Dopo 19 anni di carriera da solista, sono ancora in piedi e sto pubblicando alcuni dei miei lavori migliori. Si sente bene.”

Il cantautore inglese è attualmente impegnato in un tour che lo porterà dopo la Gran Bretagna in giro per gli Stati Uniti e in Canada prima di tornare in ottobre in Europa e fare due date in Italia il prossimo 25 ottobre a Padova (Padova Hall) e il 26 ottobre a Milano (Alcatraz).

Per i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS questa collaborazione si inserisce perfettamente nel percorso che li porterà verso nuova musica dopo il singolo “Come No” (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe) e che la band porterà in giro per l’Italia a dicembre con il “FESTA TOUR 2024” (prodotto da Vivo Concerti) che farà tappa a Milano (4 dicembre, Alcatraz), Veneria Reale -TO(6 dicembre, Teatro Concordia), Padova (14 dicembre, Hall), Roma (17 dicembre, Atlantico), Firenze (18 dicembre, Teatro Cartiere Carrara), Bologna (20 dicembre, Estragon Club), 27 dicembre (Napoli, Casa della Musica), Molfetta – Ba (28 dicembre, Eremo Club) e Catania (30 dicembre, Land).