SONIC PARK STUPINIGI: la sesta edizione dal 30 giugno al 18 luglio 2024

La sesta edizione di Sonic Park Stupinigi anche nell’estate 2024 porta nel giardino storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi – residenza sabauda, patrimonio mondiale Unesco – grande musica e concerti da non perdere all’insegna della migliore musica italiana.

La quota internazionale – da sempre caratteristica del festival firmato da Fondazione Reverse con la produzione di Fabio e Alessio Boasi, promosso da Città di Nichelino e Sistema Cultura Nichelino è garantita dalla seconda edizione di “OGR Sonic City”, il progetto di concerti e appuntamenti in collaborazione con OGR Torino.

OGR SONIC CITY

Dogstar (30 giugno) – Tom Morello (10 luglio)



SONIC PARK STUPINIGI

Geolier (12 luglio) – Coez & Frah Quintale (13 luglio) – Gigi D’Agostino (14 luglio) –Cristiano De Andrè (17 luglio) – Pooh (18 luglio)



Da segnare sul calendario l’appuntamento del 30 giugno per ascoltare dal vivo i DOGSTAR feat KEANU REEVES, il progetto musicale di uno degli attori più iconici del panorama internazionale, che nasce nel 1991 tra giovani amici che suonano in garage e resta inattivo per anni. Solo con l’arrivo della pandemia gli storici amici si sono riuniti e hanno finalmente messo mano a nuovi pezzi, tanto da segnare un rientro ufficiale nel maggio 2023 – a più di 20 anni dalla loro ultima esibizione insieme. Il 10 luglio, poi, OGR Sonic City ospiterà TOM MORELLO, leggendario chitarrista già membro dei Rage Against The Machine e degli Audioslave. Noto per i suoi innovativi assoli di chitarra e per i suoi accordi fragorosi, Morello è un artista innovativo sia nella sua carriera da solista sia come membro delle rock band di cui ha fatto parte. Il suo stile caratteristico – slapping elastico, distorsione atmosferica ed effetti che ricordano lo scratching di un giradischi – è stato una componente cruciale del suono rap-metal dei Rage Against Machine alla fine degli anni Novanta, contribuendo a lanciare Morello e la band alla vittoria di 2 Grammy, al successo multiplatino e a raggiungere il riconoscimento da parte di Rolling Stone Magazine come uno dei “100 più grandi musicisti del mondo”.

Le luci sulla sesta edizione di Sonic Park Stupinigi si accendono il 12 luglio, con l’arrivo sul palco di Stupinigi di GEOLIER. Il rapper napoletano è certamente uno dei nomi del momento: dopo aver conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo con la canzone “I p’me, tu p’te” è in testa alle classifiche con Dio lo sa, terzo album in studio ad un anno e mezzo di distanza da Il coraggio dei bambini ed è reduce da tre straordinari sold out allo stadio Maradona di Napoli. Dopo il successo del LOVEBARS TOUR 2024 nei palasport, COEZ e FRAH QUINTALE continuano il loro sodalizio nel mondo del live e saranno anche al Sonic Park Stupinigi il 13 luglio per il LOVEBARS SUMMER 2024. Un’occasione unica per ascoltare insieme due artisti amatissimi che con la loro musica uniscono diverse generazioni, dagli amanti dell’hip-hop old school agli appassionati del cantautorato contemporaneo. Nella dimensione live, dove i due hanno dimostrato non solo di avere una capacità naturale di connettersi con il pubblico, ma anche di avere un solido repertorio a cui attingere per costruire una dimensione unica in cui è la musica ad avere il ruolo più importante. Il 14 luglio sarà festa grandissima con GIGI D’AGOSTINO: a lungo corteggiato dal festival la “superstar dj” piemontese ha confermato l’appuntamento “nel giardino di casa” per ballare e cantare con un artista che ha fatto la storia della musica dance a cavallo tra gli anni ’90 e i Duemila. Le atmosfere si faranno più raccolte, ma altrettanto intense, per il concerto di CRISTIANO DE ANDRÈ il 17 luglio. Unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio di Faber accompagnato dagli inseparabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi della trilogia “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio. L’ultimo appuntamento di Sonic Park Stupinigi 24 sarà una festa della musica: il 18 luglio sbarcano infatti a Nichelino i POOH! In oltre 50 anni di carriera hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora. Dopo aver suonato instancabilmente la scorsa estate questi eterni ragazzi innamorati della musica sono pronti a tornare live per un vero e proprio viaggio attraverso la musica e per vivere ancora una volta i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.

Si consolida la collaborazione di Sonic Park Stupinigi con il sistema della Città Metropolitana, un territorio nuovo che sposta i confini e offre occasioni da non perdere ai cittadini di Torino e di tutta la sua cintura. Non solo: in sinergia con Turismo Torino il festival si caratterizza come occasione per valorizzare un luogo straordinario come la Palazzina di Caccia di Stupinigi anche con pacchetti e proposte turistiche costruite ad hoc, occasione per gli appassionati di musica di scoprire la città e il suo territorio.



Anche nell’edizione 2024 al centro dell’attenzione di Sonic Park ci sarà la sostenibilità, un impegno che il festival porta avanti sin dalla prima edizione del 2018. A fronte degli sforzi intrapresi nel corso di questi anni nel limitare l’impatto sull’ambiente, con particolare attenzione al contenimento delle plastiche monouso, Plastic Free Onlus ha conferito il bollino “Eco Event” al festival. Dalla distribuzione gratuita di posaceneri portatili al divieto assoluto di materiali in plastica monouso, dall’impiego di erogatori di acqua all’utilizzo di stoviglie in carta e forchette in legno, anche quest’anno proseguirà il percorso di Sonic Park verso una sensibilità ambientale sempre maggiore. Nella sola edizione del 2023, grazie alla distribuzione di bicchieri in plastica riutilizzabile, il festival ha garantito un risparmio di ben 7,5 tonnellate di plastica monouso, numeri in costante crescita anno dopo anno. E se un festival musicale porta inevitabilmente con sé una qualche forma di impatto ambientale, Sonic Park da sempre si è fatto carico di provare a gestire al meglio questo tema e contenere, ove possibile, le criticità. A supporto di questa volontà quest’anno il festival accoglierà anche uno stand di Plastic Free Onlus per sensibilizzare sulle tematiche ambientali, coinvolgere nei propri progetti e fare raccolta fondi. Non solo: in questa edizione il consueto progetto “charity” del festival vedrà convergere tutte le energie proprio sulle azioni dell’associazione.



«Siamo arrivati alla sesta edizione di un progetto che sembrava un sogno – dichiarano i produttori Fabio e Alessio Boasi di Fondazione Reverse – Quest’estate riusciremo a portare il Piemonte a Stupinigi e, attraverso OGR Sonic City, Stupinigi a Torino. Creare connessioni tra mondi è la nostra aspirazione: attraverso la grande musica italiana e internazionale arriviamo al centro delle passioni di un pubblico sempre attento e in crescita, nel segno di una nuova sostenibilità ambientale e economica che deve essere sempre al centro di ogni progetto culturale e di intrattenimento».

«È con grande entusiasmo che la CIttà di Nichelino accoglie il nuovo cartellone di Sonic Park Stupinigi. Questo evento, che ormai è diventato un appuntamento imperdibile nel calendario culturale della nostra città, rappresenta un’occasione straordinaria per vivere momenti di musica, arte e aggregazione in uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio: il Giardino Storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi. – dichiara Giampietro Tolardo sindaco della CIttà di Nichelino – Sonic Park non è solo un festival musicale, ma un’esperienza che unisce persone di tutte le età e provenienze, accomunate dalla passione per la musica e dalla voglia di condividere emozioni indimenticabili. La cultura e la musica sono fondamentali per la crescita e il benessere della nostra comunità. Eventi come il Sonic Park Stupinigi dimostrano quanto sia importante investire in iniziative che promuovano la socialità, la creatività e il turismo, contribuendo a valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale.».

Come nella scorsa edizione Sonic Park Stupinigi sarà occasione per scoprire le proposte di alcuni fra i più golosi e interessanti food truck italiani con le loro migliori specialità, nel segno dell’attenzione alla migliore accoglienza per il pubblico che è una delle caratteristiche nel dna del festival nel Giardino Storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Quest’anno il pubblico di buongustai della musica potrà esplorare la zona relax di Sonic Park alla ricerca delle proposte culinarie più allettanti fra quelle di Rock Burger, Pasta Berruto, Polpetteria, La Madda e Van Ver Burger, sorseggiando la birra ufficiale di questa edizione, Tuborg.

Sarà Roberto Miranti, pastry chef della Pasticceria Orsucci di Torino, a deliziare gli artisti ospiti di Sonic Park Stupinigi con le sue geniali creazioni dolci. Trionfatore nel 2023 al programma “Cake Star” su Real Time e nel 2024 al Sigep di Rimini per il gelato d’oro, Miranti è uno dei più acclamati pasticceri italiani, il suo libro “Monoispirazioni” è un inno alla creatività e all’innovazione.