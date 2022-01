ANASTASIO: scopri le date del tour in partenza il 6 Aprile da Bologna

Il rapper e cantautore napoletano torna dopo due anni di silenzio con un brano inedito che è al contempo un manifesto e una fotografia in grado di raccontare chi è MARCO ANASTASIO oggi.

“Assurdo” è una corsa di 3 minuti tra rap e pop in cui ANASTASIO condensa passato e presente usando, come sempre, il rap come suo linguaggio espressivo d’elezione.

D’altronde Anastasio non ha mai amato parlare di sé, ma ha sempre preferito mettere in musica ciò che pensa e tirarlo fuori attraverso la sua scrittura originale, fatta di immagini e incastri, che rappresenta un unicum della scena italiana.

Lo dimostra anche in “Assurdo” (un pezzo in cui la chitarra è protagonista e si fa incalzante nei ritornelli) un brano ricco di riferimenti autobiografici (“ho dato per scontato il mare”, “ho messo ad essiccare qualche sentimento”) è al contempo una finestra sull’approccio alla vita dell’autore.

Il brano si sviluppa su due binari, due mondi storicamente opposti ma fortemente correlati come l’amore e il dolore ma nonostante uno sguardo iniziale più malinconico (“e corro sotto l’acquazzone sempre più veloce finché non ricordo la destinazione”) è sul finale che si rivela il significato del testo (“ma se viene il sole poi per un secondo non sarà così; non mi serve altro che un secondo di sole per pentirmi di tutto per dire al chirurgo: <<si fermi subito, io lo voglio ancora il cuore>>”).

Il 2022 non sarà solo il ritorno alla musica inedita ma anche finalmente il momento di ripartire live recuperando le date cancellate lo scorso anno a causa della pandemia.



Questi gli appuntamenti in calendario organizzati da Magellano Concerti:

06 aprile 2022 BOLOGNA – ESTRAGON

07 aprile 2022 FIRENZE – VIPER

14 aprile 2022 MILANO – FABRIQUE

15 aprile 2022 VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA

22 aprile 2022 PADOVA – HALL

23 aprile 2022 TRENTO – SAMBAPOLIS

28 aprile 2022 NAPOLI – DUEL

29 aprile 2022 ROMA – SPAZIO ROSSELLINI

30 aprile 2022 ROMA – SPAZIO ROSSELLINI



I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date corrispondenti (per informazioni www.magellanoconcerti.it).