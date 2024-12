BLUES PILLS: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

I BLUES PILLS, tra le più elettrizzanti novità del panorama blues rock degli ultimi anni, hanno fatto tappa al CIRCOLO MAGNOLIA di Milano per presentare il nuovo album “Birthday” in uscita il prossimo agosto. Il concerto è stata la tappa tricolore dell’ “Happy F*cking Birthday Tour“.

Clicca qui per vedere le foto di Mr. Rain in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)



BLUES PILLS – la scaletta del concerto di Milano

Birthday

Don’t You Love It

Bad Choices

Top of the Sky

Bliss

Proud Woman

Low Road

Like a Drug

Piggyback Ride

High Class Woman

Ain’t No Change

Black Smoke

Little Sun



ENCORE:

I Don’t Wanna Get Back on That Horse Again

Bye Bye Birdy

Devil Man