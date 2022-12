CASABLANCA – Il lato oscuro

(Vrec/Audioglobe)

Terzo lavoro e consacrazione assoluta per la rock band dei due Deasonika Max Zanotti e Stefano Facchi che con questo lavoro, “Il lato oscuro”, raggiungono un apice di intensità e completezza degno delle migliori produzioni di rock italiano di sempre. Si perchè se incensiamo gli ultimi lavori di Agnelli, Edda o Verdena non possiamo ignorare un lavoro come “Il lato oscuro” che non ha un solo brano debole degli undici previsti.

Fin dall’incipit de “Il cane cieco”, primo singolo estratto, la band chiarisce il proprio manifesto sonoro: rock stoner alternativo con testi abrasivi. Bella anche l’iniziativa che ha aperto la reinterpretazione del brano a diverse band underground: trovare online un disco di ben 12 reinterpretazioni di quello che è già un classico del repertorio della band.

Il disco non smussa mai le chitarre negli altri due brani “Muore Milano” e “Siamo in America”. Su quest’ultimo c’è un featuring a dir poco sorprendente: la hit maker Giusy Ferreri che con animo rock/dark duetta con Zanotti in maniera impeccabile. Guardatevi il videoclip e scoprirete una Ferreri come non l’avete mai vista.

L’altro feat. del disco è con Alteria, grande artista e rock woman oltre che popolare speaker di Virgin Radio, forse più semplice come scelta visto che Zanotti è da tempo il suo produttore artistico: “Nella sete” è un brano stoner dilatato e coinvolgente. Non mancano anche le ballad, o meglio quelle canzoni che ti colpiscono al cuore come la splendida “Statue di sale” o la chiusura di “Fossi Dio” (altro capolavoro dell’album). Non da meno i capitoli con attitudine più punk come “Noi che stavamo bene “ o “La mia cura psichededelica”.

Un disco incredibile su CD, LP e Musicassetta, curato in ogni dettaglio, che con il tempo troverà sempre più estimatori.

La copertina è del paintrocker Rufoism.