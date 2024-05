“The Miseducation of Lauryn Hill” al primo posto della classifica di Apple Music “I 100 migliori album”

Dopo aver ricevuto la notizia, Lauryn Hill ha dichiarato ad Apple Music: “Questo è il mio premio, ma è un racconto ricco e profondo, che coinvolge tante persone, tanti sacrifici, tanto tempo e tanto amore collettivo”.

I 100 migliori album di Apple Music è una classifica dei più grandi dischi mai realizzati nel XXI secolo, stilata dal team di esperti di Apple Music insieme a un gruppo selezionato di artisti, cantautori, produttori e professionisti del settore. L’elenco è una selezione editoriale, del tutto indipendente da qualsiasi numero di streaming su Apple Music: una dichiarazione d’amore ai dischi che hanno plasmato il mondo di chi ama la musica.

Esplora la top 10 degli album

1. The Miseducation of Lauryn Hill (1998), Lauryn Hill

Il primo – e unico – album in studio da solista di Lauryn Hill è stato un terremoto nel 1998: uno sguardo incredibilmente crudo e profondo nel paesaggio spirituale non solo di una delle più grandi star dell’epoca, ma dell’epoca stessa. Era, e rimane, un talento unico nel suo genere, la cui ispirazione e innovazione può essere ascoltata attraverso i decenni. Gli artisti elaborano lunghe discografie sperando di realizzare un’opera coesiva abbastanza risonante da rimodellare la cultura e iscrivere il proprio autore nel pantheon della musica; Lauryn Hill l’ha fatto in una sola volta.

2. Thriller (1982), Michael Jackson

Ci sono pochi album pop, o addirittura opere d’arte, che denotano un cambiamento totale nel tempo e nello spazio come Thriller di Michael Jackson nel 1982. Non ha fatto altro che definire il moderno blockbuster pop e ridefinire l’ambito e la diffusione della musica. Sette dei nove brani originali sono entrati nella top 10 dei singoli e l’album è diventato uno dei più venduti di sempre.

3. Abbey Road (1969), The Beatles

Abbey Road dei Beatles è una raccolta di canzoni senza età e senza eguali di una band che ha cambiato il mondo al suo apice creativo. L’undicesimo e penultimo album della band rappresenta niente di più e niente di meno che quattro esseri umani estremamente dotati che suonano insieme una canzone indelebile dopo l’altra nella stessa stanza.

4. Purple Rain (1984), Prince & The Revolution

Con metà della sua tracklist composta da singoli da top 10, questa colonna sonora è ciò che ha veramente trasformato Prince Rogers Nelson in uno degli artisti pop più facilmente riconoscibili e distintivi di sempre. Prince è stato spesso paragonato a Jimi Hendrix per il modo in cui mescolava musica bianca e nera, sacra e profana. La realtà è che non aveva precedenti allora e non ha paragoni oggi.

5. Blonde (2016), Frank Ocean

Sebbene Blonde racchiuda 17 brani in un’ora scarsa, si tratta di una palette di idee molto vasta, che testimonia l’intelligenza di sventolare la propria bandiera artistica e di confidare nel fatto che il pubblico saprà accoglierla. E così è stato. E Ocean si è affermato come un artista generazionale particolarmente adatto alle complessità e ai cambiamenti convulsi del secondo decennio del XXI secolo.

6. Songs in the Key of Life (1976), Stevie Wonder

Nel 1974, Stevie Wonder era la popstar più apprezzata dalla critica mondiale, ma stava anche pensando di abbandonare del tutto l’industria musicale. Così, quando due anni dopo uscì Songs in the Key of Life, la risposta fu talmente ampia che divenne, all’epoca, l’album venduto più velocemente nella storia. L’album, che dura quasi 90 minuti, è melodico senza sforzo, di ampio respiro e profondamente personale. Dal punto di vista sonoro, culturale ed emotivo, Songs in the Key of Life è molto più di una gigantesca raccolta di canzoni: rappresenta un’autentica visione del mondo.

7. good kid, m.A.A.d city (2012), Kendrick Lamar

Il secondo album di Kendrick Lamar, good Kid, M.A.A.D. City, è uno dei dischi hip-hop più importanti del 21° secolo. Gli storici dell’hip-hop della West Coast, come Snoop Dogg e Dr. Dre, hanno consacrato Lamar per portare avanti l’eredità del gangsta rap, e l’eredità di questo album è un esempio cruciale di narrazione americana che ha affermato il futuro vincitore del Premio Pulitzer come forse il più abile scrittore della sua generazione.

8. Back to Black (2006), Amy Winehouse

La voce ultraterrena e senza tempo di Amy Winehouse rende la sua musica diversa, non tanto in un tentativo di ricreare il passato, quanto di onorare la musica che amava pur rimanendo fedele alla figura trash-talking e autoironica che era. Il suono di Back to Black potrebbe piacere ai fan del retro-soul e ai classicisti del jazz, ma l’attitudine è più vicino al rap. Sì, era divertente. Ma non scherzava affatto.

9. Nevermind (1991), Nirvana

Nevermind e la traccia di apertura Smells Like Teen Spirit non segnarono solo un’improbabile svolta per il trio di Seattle, ma sconvolsero la cultura popolare in modi mai visti prima e da allora. Il punk è diventato pop, il grunge si è diffuso in tutto il mondo, i muri dell’industria sono andati in frantumi e il cantante Kurt Cobain è stato consacrato come voce riluttante di una generazione bisognosa di espiazione, il tutto apparentemente da un giorno all’altro.

10. Lemonade (2016), Beyoncé

Il sesto album di Beyoncé, che ha stravolto il concetto di genere, è furioso, sfidante, angoscioso, vulnerabile, sperimentale, muscolare, trionfante, umoristico e coraggioso: una vivida dichiarazione personale, rilasciata senza preavviso in un momento di pubblico scrutinio e di sofferenza privata. Ogni secondo di Lemonade merita di essere studiato e celebrato.

La classifica dei 100 migliori album:

100: Body Talk – Robyn

99: Hotel California – The Eagles

98: ASTROWORLD – Travis Scott

97: Rage Against The Machine – Rage Against The Machine

96: Pure Heroine – Lorde

95: Confessions – USHER

94: Untrue – Burial

93: A Seat at the Table – Solange

92: Flower Boy – Tyler, The Creator

91: Listen Without Prejudice Vol. 1 – George Michael

90: Back in Black – AC/DC

89: The Fame Monster (Deluxe Edition) – Lady Gaga

88: I Put a Spell on You – Nina Simone

87: Blue Lines – Massive Attack

86: My Life – Mary J Blige

85: Golden Hour – Kacey Musgraves

84: Doggystyle – Snoop Dogg

83: Horses – Patti Smith

82: Get Rich or Die Tryin’ – 50 Cent

81: After the Gold Rush – Neil Young

80: The Marshall Mathers LP – Eminem

79: Norman F****** Rockwell! – Lana Del Rey

78: Goodbye Yellow Brick Road – Elton John

77: Like A Prayer – Madonna

76: Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

75: Supa Dupa Fly – Missy Eliott

74: Downward Spiral – Nine Inch Nails

73: Aja – Steely Dan

72: SOS – SZA

71: Trans-Europe Express – Kraftwerk

70: Straight Outta Compton – N.W.A

69: Master of Puppets (Remastered) – Metallica

68: Is this It – The Strokes

67: Dummy – Portishead

66: The Queen Is Dead – The Smiths

65: 3 Feet High and Rising – De La Soul

64: Baduizm – Erykah Badu

63: Are You Experienced? – The Jimi Hendrix Experience

62: All Eyez on Me – 2Pac

61: Love Deluxe – Sade

60: The Velvet Underground and Nico (45th Anniversary Edition) – Velvet Underground & Nico

59: AM – Arctic Monkeys

58: (What’s The Story) Morning Glory – Oasis

57: Voodoo – D’Angelo

56: Disintegration (Remastered) – The Cure

55: ANTI – Rihanna

54: A Love Supreme – John Coltrane

53: Exile on Main Street (2010 Remaster) – Rolling Stones

52: Appetite for Destruction – Guns ‘N Roses

51: Sign O’The Times – Prince

50. Hounds of Love (2018 Remaster) – Kate Bush

49. The Joshua Tree – U2

48. Paul’s Boutique – Beastie Boys

47. Take Care (Deluxe Version) – Drake

46. Exodus ((2013 Remaster) – Bob Marley & The Wailers

45. Homogenic – Björk

44. Innervisions – Stevie Wonder

43. Remain in Light – Talking Heads

42. Control – Janet Jackson

41. Aquemini – Outkast

40. I Never Loved a Man the Way I Love You – Aretha Franklin

39. Illmatic – Nas

38. Tapestry – Carole King

37. Enter the Wu-Tang (36 Chambers) [Expanded Edition] – Wu-Tang Clan

36. BEYONCÉ – Beyoncé

35. London Calling – The Clash

34. It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back – Public Enemy

33. Kid A – Radiohead

32. Ready to Die (The Remaster) – Notorious B.I.G.

31. Jagged Little Pill (Remastered) – Alanis Morissette

30. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish

29. The Low End Theory – A Tribe Called Quest

28. The Dark Side of the Moon – Pink Floyd

27. Led Zeppelin II – Led Zeppelin

26. My Beautiful Dark Twisted Fantasy – Kanye West

25. Kind of Blue – Miles Davis

24. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars (2012 Remaster) – David Bowie

23. Discovery – Daft Punk

22. Born to Run – Bruce Springsteen

21. Revolver – The Beatles

20: Pet Sounds – The Beach Boys

19: The Chronic – Dr. Dre

18: 1989 (Taylor’s Version) – Taylor Swift

17: What’s Going On – Marvin Gaye

16: Blue – Joni Mitchell

15: 21 – Adele

14: Highway 61 Revisited – Bob Dylan

13: The Blueprint – JAY-Z

12: OK Computer – Radiohead

11: Rumours – Fleetwood Mac

Come ulteriore regalo agli appassionati di musica, Apple Music ha creato 100 audio commenti che raccontano la storia di ogni album e ne contestualizzano il significato e la posizione nella lista. Scritte da un team di esperti musicali e curate da pluripremiati redattori audio, sono “compagni sonori” dei 100 migliori album di Apple Music. Ascoltate le storie che si celano dietro ogni album e altro ancora su Apple Podcasts all’indirizzo apple.co/100BestRadio.

Per festeggiare, Zane Lowe e Ebro Darden di Apple Music si sono seduti con il leggendario produttore discografico, scrittore e interprete Nile Rodgers e con l’artista e produttrice nominata ai Grammy, Maggie Rogers, per riflettere sulla lista durante una speciale tavola rotonda trasmessa oggi a livello globale su Apple Music. Guardate la tavola rotonda completa su music.apple.com