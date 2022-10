E’ morto Jerry Lee Lewis: la leggenda del rock’n’roll aveva 87 anni

E’ morto Jerry Lee Lewis (Ferriday, 29 settembre 1935 – 28 ottobre 2022): il cantante leggenda del rock n’ roll, aveva 87 anni.

Viene considerato come uno dei più grandi artisti del XX secolo e tra i più grandi esponenti del rock’n’roll, di cui è considerato anche uno dei padri fondatori, citato come influenza da numerosi artisti tra cui Elton John e Billy Joel.

Re del rock and roll insieme ad Elvis Presley, Chuck Berry, Bo Diddley, e Little Richard raggiunse uno straordinario successo nel 1957 con il singolo Great Balls of Fire, scritta da Otis Blackwell e Jack Hammer.

Il brano ha dato anche il titolo al film del 1989 Great Balls of Fire! – Vampate di fuoco, ispirato proprio alla vita di Jerry Lee Lewis, con Dennis Quaid e Winona Ryder.

Jerry Lee Lewis è stato un pioniere del Piano rock non tanto per il suo suono quanto per le sue performance dinamiche. Spesso suonava il piano in piedi dopo aver calciato via il seggiolino, oppure accentuava i movimenti delle mani per dare più teatralità alla sua esibizione, o ancora a volte si sedeva sulla tastiera.

Fonti Adnkronos | Wikipedia