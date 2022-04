NU GENEA: esce il 13 maggio il nuovo album “Bar Mediterraneo”

A distanza di quattro anni da “Nuova Napoli” e dopo il successo della hit “Marechià” della scorsa estate, il 13 maggio esce “Bar Mediterraneo” (NG Records su licenza Carosello Records), l’attesissimo nuovo disco dei NU GENEA, progetto artistico di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina.

Un anticipo del mondo musicale che ruota attorno a “Bar Mediterraneo”, si avrà dal 29 aprile quando sarà disponibile in radio, streaming e su tutte le piattaforme digitali il primo estratto “Tienaté”.

I NU GENEA, una delle realtà musicali più apprezzate e innovative degli ultimi anni, vi invitano a visitare il loro “Bar Mediterraneo”, crocevia di culture differenti, separate dalle lingue ma unite dal mare della musica: un luogo di incontro e fusione, dove la curiosità si trasforma in partecipazione, la tradizione in condivisione, lo straniero in familiare.

Dopo il successo dell’album “The Tony Allen Experiments” (2015), una collaborazione con Tony Allen ? storico batterista di Fela Kuti – nel 2018 hanno pubblicato l’LP “Nuova Napoli” con la propria etichetta NG Records, in omaggio alla loro città natale: i sintetizzatori diventano un ponte tra passato e futuro, amalgamandosi a strumenti acustici, elettronica e voci in lingua napoletana.

Questo album, molto apprezzato dalla critica di settore, diventa rapidamente uno dei vinili più venduti nel 2019 sulla piattaforma Discogs: #2 nel mercato globale, #1 in Italia, #2 in Francia. Lo show di “Nuova Napoli” è stato acclamato in prestigiosi club e festival – dal Dekmantel di Amsterdam a Strawberry Fields in Australia, da Queremos! in Brasile al ClubToClub di Torino, da New Morning di Parigi allo Strelka di Mosca.

I loro spettacoli hanno entusiasmato il pubblico sia per la grande energia della band al completo sul palco, sia per la sofisticata selezione musicale che rende i loro Dj-set originali e insoliti. Nu Genea sono anche coinvolti nella curatela della compilation Napoli Segreta, incentrata sulla rivalorizzazione e ripubblicazione di musica prodotta a Napoli negli anni ’70 e ’80. A luglio 2021 viene pubblicato “Marechià”, il primo singolo estratto dal nuovo album. In pochissimi giorni il brano si conferma come una travolgente hit estiva controcorrente: un brano in perfetto stile funk disco in cui la lingua napoletana si fonde con quella francese in un perfetto equilibrio di sintetizzatori e chitarre.