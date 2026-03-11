Connect with us

NU GENEA: da maggio parte il tour europeo, annunciato il nuovo album “People Of The Moon”

Published

NU GENEA | foto di Giacomo DeCaro
Dopo l’atteso ritorno dello scorso giugno con il brano “Sciallà” e a distanza di tre anni dal successo globale del loro ultimo album “Bar Mediterraneo”, i Nu Genea tornano ad accendere i dancefloor internazionali con un nuovo capitolo della loro storia musicale. Il duo partenopeo ha svelato, infatti, il titolo del nuovo album “People of the Moon”, in uscita prossimamente per NG Records, e un attesissimo tour europeo che li porterà da maggio sui palchi di alcuni dei festival e delle arene outdoor più prestigiose del continente.

Un ritorno che arriva dopo anni in cui i Nu Genea hanno consolidato la loro reputazione come una delle realtà italiane più amate e rispettate all’estero, grazie a un sound inconfondibile capace di attraversare confini geografici e culturali.

Il tour europeo sarà l’occasione per ritrovare dal vivo l’energia magnetica della band e iniziare a scoprire l’universo sonoro di “People of the Moon”, il nuovo lavoro che segna un ulteriore passo avanti nel loro percorso artistico. Un viaggio musicale che promette di ampliare ancora una volta l’orizzonte stilistico del progetto, mantenendo intatto lo spirito cosmopolita e profondamente ritmico che ha reso i Nu Genea un punto di riferimento della scena internazionale.

Il calendario del tour attraverserà tutta l’Europa, queste le prime date annunciate:

 23 maggio – MIAMI @ Milano (IT)
29 maggio – Spring Attitude @ Roma (IT)
30 maggio – Cavea del Teatro del Maggio @ Firenze (IT)
4 giugno – Kala @ Dhërmi (AL)
1 luglio – Sequoie Music Park @ Bologna (IT)
3 luglio – Vida Festival @ Barcellona (ES)
11 luglio – Bilbao BBK Live @ Bilbao (ES)
12 luglio – Noches del Botánico @ Madrid (ES)
23 luglio – Abbabula @ Sassari (IT)
25 luglio – Piccolo Parco Urbano @ Bagheria (IT)
29 luglio – Small Roman Theatre @ Pula (HR)
31 luglio – MMF @ Divčibare (RS)
7 agosto – Summer Well @ Buftea (RO)
9 agosto – OFF Festival @ Katowice (PL)
14 agosto – Way Out West @ Göteborg (SE)
15 agosto – Flow Festival @ Helsinki (FI)
21 agosto – Lowlands @ Biddinghuizen (NL)
22 agosto – Pukkelpop @ Hasselt (BE)
19 settembre – Roundhouse @ Londra (UK)

Tra le band italiane di maggior successo internazionale, i Nu Genea hanno costruito negli anni un percorso distintivo in cui ricerca sonora e immediatezza popolare si incontrano. Dopo la collaborazione con Tony Allen nel progetto The Tony Allen Experiments (2015), nel 2018 pubblicano l’album Nuova Napoli, un tributo alla loro città in cui sintetizzatori, strumenti acustici ed elettronica si fondono con voci in lingua napoletana. Il disco conquista la critica e negli anni a seguire il successo si riflette anche dal vivo: il tour internazionale li porta ad esibirsi in alcuni dei più prestigiosi festival del mondo come Pukkelpop (Belgio), Rock En Seine (Francia), Meredith (Australia), Queremos! (Brasile), Melt (Germania), Flow (Finlandia), Kalorama (Portogallo) e Club To Club (Italia), oltre a numerosi club in tutto il mondo. Nel 2021 esce il singolo Marechià (con la voce di Célia Kameni), che diventa subito una hit certificata Disco d’Oro, seguito da Tienatè, anche lei Disco d’Oro, che anticipa l’uscita dell’album Bar Mediterraneo (2022), anch’esso certificato Disco d’Oro.

Con “People of the Moon”, i Nu Genea si preparano ora ad aprire una nuova rotta, ancora una volta guidati da visione e da quella capacità unica di trasformare ogni palco in una festa collettiva.

