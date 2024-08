SMASHING PUMPKINS: esce a Novembre la versione fisica del nuovo album “Aghori Mhori Mei”

Gli SMASHING PUMPKINS hanno pubblicato il nuovo album “Aghori Mhori Mei“: il disco arriva a poche settimane di distanza dal tour europeo che li ha visti suonare di fronte ad oltre 200.000 spettatori, al momento è disponibile in streaming, invece in formato fisico da Novembre 2024.

‘Aghori Mhori Mei’, tredicesimo album degli Smashing Pumpkins, è un ritorno alle sonorità ouscure e potenti del passato, ispirato al perfetto sound della band dei primi anni ’90; dove chitarre, basso, batteria e voci taglienti dominavano le composizioni della mitica band di Chicago.

Solo lo scorso anno le zucche hanno pubblicato ‘Atum’, triplo album e tentacolare opera rock che ha segnato il ritorno della band alle sonorità dei ‘90s, un sequel dell’indimenticabile ‘Mellon Collie And The Infinite Sadness’ del 1995.

Le 10 tracce del nuovo album segnano un ritorno all’urgenza degli esordi, scritto principalmente da Corgan, con l’aiuto in studio dei fidi compagni Jimmy Chamberlin (batteria) e James Iha (chitarra).

“Durante la scrittura del nuovo album sono rimasto incuriosito dal logoro assioma, ‘non puoi tornare a casa di nuovo – osserva Corgan. Che personalmente ho riscontrato essere vero nella forma, ma ho pensato e se ci provassimo comunque? Non tanto nel guardare indietro con sentimentalismo ma piuttosto come mezzo per andare avanti; Per vedere se, nell’equilibrio tra successo e fallimento, il nostro modo di fare musica dei primi anni ‘90 poteva ancora funzionare.”

I Pumpkins di William Patrick Corgan hanno venduto oltre 30 milioni di album in tutto il mondo e vinto Grammy Awards, MTV VMA e molti altri premi. La loro discografia è vasta, evidenziata dalle vendite milionarie di ‘Gish’ (1991), ‘Siamese Dream’ (1993), ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’ (1995), ‘Adore’ (1998), ‘Machina/The Machine of God’ (2000) e del resto della loro discografia.