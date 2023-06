CHRISTINE AND THE QUEENS: è uscito il nuovo album “Paranoïa, Angels, True Love” con i feat di MADONNA e 070SHAKE

L’attesissimo quarto album in studio di Christine and the Queens, PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE, è fuori ora per Because Music/Virgin Music. Il disco si discosta non solo dal punto di vista tematico, ma anche da quello sonoro, dagli album precedenti di Chris e trae diretta ispirazione dall’opera teatrale di Tony Kushner, “Angels in America”. Chris intraprende un viaggio alla scoperta di se stesso, aprendo la strada a un’esperienza musicale ammaliante e introspettiva.

Tra i brani del nuovo album figurano i singoli già pubblicati, come la rilassante “A day in the water“, l’ipnotica “Tears can be so soft“, la “ossessiva” (The New York Times) “True love (feat. 070 Shake)” e il “magnifico” (PAPER) singolo principale “To be honest“. Chris ha eseguito un’eccezionale performance dal vivo e una “interpretazione straziante” (Pitchfork) del brano al The Late Show with Stephen Colbert.

PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE è scritto, interpretato e prodotto da Christine and the Queens, con la co-produzione di Mike Dean (Lana Del Rey, Beyoncé). L’album vede la partecipazione delle star mondiali Madonna e 070 Shake. Di seguito è riportata la tracklist completa.

All’inizio di quest’anno, Chris si è esibito al Coachella Valley Music & Arts Festival, performance che Billboard ha definito “davvero accattivante”. Entertainment Weekly ha definito il suo concerto “un’esibizione trionfale e teatrale che è valsa la pena di aspettare”. All’inizio dell’anno si è anche esibito in un tour che ha registrato il tutto esaurito a Los Angeles, San Francisco e San Diego.

Christine and the Queens è nel bel mezzo di un tour internazionale che comprende spettacoli da headliner e festival come il Primavera di Barcellona e Madrid, Glastonbury nel Regno Unito, Roskilde in Danimarca e il C6 Fest in Brasile. In autunno Chris intraprenderà un tour limitato a 6 città in Nord America con tappe a Boston, Washington D.C., New York e altre ancora. Per la prima volta Christine and the Queens si esibirà in Italia, con un’unica data live al TOdays Festival di Torino, Spazio211.