TODAYS 2024 – THE JESUS AND MARY CHAIN e MAHMOOD nuovi headliner del festival di Torino

TODAYS continua a dar forma alla line up di grandi nomi che accenderanno Torino dal 23 agosto al 2 settembre: annunciati oggi gli artisti che saranno sul palco del Main Stage del Parco della Confluenza nelle giornate di venerdì 30 e sabato 31 agosto.

Il 30 agosto gli headliner della giornata saranno THE JESUS AND MARY CHAIN, prima di loro FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, ELEPHANT BRAIN e BRUCHERÒ NEI PASCOLI.

Il 31 agosto sarà invece la volta di MAHMOOD, insieme a JUPITER & OKWESS e A TOYS ORCHESTRA.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3yLFa1f

THE JESUS AND MARY CHAIN – 30 agosto

THE JESUS AND MARY CHAIN sono tra le band più influenti di un’intera generazione, punto di riferimento della scena musicale inglese post Sex Pistols e tra i fondatori dello shoegaze. Nel marzo 2024 – a 40 anni dalla loro prima pubblicazione – è uscito il loro ultimo album “Glasgow Eyes”. L’album è stato registrato presso lo studio dei Mogwai, Castle of Doom, a Glasgow, dove i fratelli Jim e William Reid si sono già trovati per il precedente album, “Damage and Joy” (2017), che è diventato il loro album più alto nelle classifiche degli ultimi vent’anni. Ciò che ne è emerso è un disco che vede uno dei gruppi più influenti del Regno Unito abbracciare un secondo capito produttivo, dove il loro vortice di melodie e caos ora suonano in un formato più udibile, ammorbidito dal loro amore per Suicide e Krafwerk e da un nuovo apprezzamento verso il jazz. Arriveranno a Torino il 30 agosto per presentare questo nuovo lavoro discografico e i loro brani più amati dai fan.

Prima di loro sul palco una delle rock band italiane più apprezzate della nostra scena musicale, i perugini FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, con all’attivo sei album in studio e un ultimo – uscito a dicembre 2023 – live con orchestra e che nella loro carriera di oltre dieci anni hanno portato avanti un’instancabile attività live. Completano la line up della giornata gli ELEPHANT BRAIN e i BRUCHERÒ NEI PASCOLI.

MAHMOOD – 31 agosto

La giornata successiva, il 31 agosto, sarà la volta di MAHMOOD: autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, conta oggi 31 Dischi di Platino e 8 Dischi d’Oro in Italia, 6 Dischi di Platino e 3 Dischi d’Oro all’estero ed ha oltre 3,3 miliardi di stream totali all’attivo. Il suo ultimo album è “Nei letti degli altri”, certificato Disco di Platino e che ha debuttato con solo le copie digitali al #1 nella classifica FIMI degli album più venduti della settimana, risultato poi replicato anche con le copie fisiche, conquistando #1 posto delle classifiche album FIMI. Reduce da un tour nei principali club di 10 Paesi europei (quasi tutto sold-out), farà tappa a TODAYS con il suo Summer Tour, prima di intraprendere ad ottobre il tour nei palazzetti italiani.

Sempre il 31 agosto, prima di lui, sul palco JUPITER & OWKESS, il progetto capitanato dall’artista congolese Jean-Pierre Bokondji, in arte Jupiter, coi loro irresistibili ritmi internazionali, e gli italiani A TOYS ORCHESTRA.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3yLFa1f

TODAYS 2024

Il cast di TODAYS prende forma con grandi nomi della scena internazionale e nazionale e cresce l’attesa per gli appuntamenti che accenderanno TORINO dal 23 agosto al 2 settembre al Parco della Confluenza: oltre all’annuncio di oggi per le giornate del 30 e 31 agosto, lunedì 26 agosto sul palco LCD Soundsystem con Nation of Language, Khompa feat. Akasha e Giulia’s Mother; martedì 27 agosto sarà la volta di Arlo Parks che si esibirà dopo Tangerine Dream, English Teacher, Birthh e Giøve; per giovedì 29 agosto solo ieri sono stati annunciati gli Overmono, Yellow Days e C’mon Tigre.