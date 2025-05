Tutti nel Klan di Mahmood: la poesia del rap infiamma l’Unipol Forum di Milano

Di Stefania Clerici | foto di Marco Arici

Può il nostro Forum cittadino diventare il set di uno spettacolo di danza, un disco rave e un concerto di musica, nella stessa serata? Sì, se a condurre lo show è Mahmood, cantante, rapper, dancer, performer: un artista a 360 gradi capace di riempire il palazzetto in una domenica primaverile che chiama più natura e birrette che tecno sound, eppure il sold out è arrivato.

Uno show in tre atti e molteplici scene

L’avventura di Mahmood parte in uno studio dentistico dove con un’anestesia, il rapper si addormenta e inizia a sognare, immaginando di intraprendere un viaggio che diventa il set del live: la prima parte dello spettacolo è un volo verso l’ignoto, una pista di decollo verso lo sconosciuto, in cui l’artista ci porta ad esplorare molteplici mondi, dall’undergound alla street art. Anche le musiche di Intro NLDA, Bakugo e Klan supportano il viaggio, che inizia con una valigia nera abbandonata da Mahmood proprio ad apertura del concerto, che da dance e corale dei primi pezzi diventa poi più intimo e in assolo su pezzi più introspettivi come Nei letti degli altri, Paradiso, Inuyasha e Brividi.

Mahmood in concerto a Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

Lo show, sotto la direzione creativa di Type-Ten, è supportato da visual, coreografie, luci ed abiti che ben ricreano l’atmosfera del viaggio immaginato da Mahmood, enfatizzando ancora di più l’ambientazione on-the-way.

Arriva infatti il secondo atto con il tragitto del viaggio, una parte molto onirica e intima, in cui Mahmood si cambia di abito e dal completo nero oversize di velluto, diventa un camaleonte, con addosso dei pantaloni e un top-scudo dai riflessi cangianti che ad ogni cambio di luce o grafica lo fanno apparire vestito di colori diversi.

È la parte più rap e underground del live, con i toni di Sabri Aleel, i bassi di Ghettolimpo e il meddley tutto dance di Dorado / Proibito / Talata. Con Personale e Overdose i toni si riabbassano e immersi tra Sottomarini e Stella cadente scivoliamo nell’arrivo ovattato sulle nuvole. O meglio Nel tuo mare dove i visuals (firmati da Tommaso Ottomano) ci fanno approdare in non-luogo che rappresenza l’oggi, il qui e ora.

Mahmood in concerto a Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

Un moderno Aladino del nostro tempo presente

Per il terzo e ultimo atto del concerto Mahmood entra vestito (o meglio s-vestito) di rosso: un paio di pantaloni di chiffon vedo non vedo a vita alta, un’harness nero e barocco all’altezza del petto e sul capo un lungo foulard anch’esso rosso che disegna movimenti svolazzanti ad ogni colpo di vento.

Mahmood in concerto a Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

La scena vuole essere essere sospesa in aria, attorno i visual delle nuvole trasportano Mahmood in una dimensione quasi extra-terrestre in cui come un moderno Aladino si destreggia nel vissuto della vita: tra Cocktail d’amore e Rapide, si approda nel Barrio che segna il grande slancio per la seconda e ultima parte più dance del live.

Fa nuovamente ingresso l’intero corpo di ballo dell’artista per una serie di coreografie che lasciano senza fiato in un crescendo sempre più alto e adrenalinico: Kobra e Ra Ta Ta, portano sul palco il coreografo ufficiale Carlos Diaz Gandia, mentre il gran finale è tutto rap con le amatissime Soldi e Tuta gold, cantate a gran voce dal pubblico, tra il quale Mahmood non si risparmia un bagno di folla.

Il tappeto volante non c’è realmente, ma è come se ci fosse. Grazie Mahmood per averci fatto volare sulle Rapide con te.

Clicca qui o sfoglia qui sotto la foto gallery del concerto di Mahmood all’Unipol Forum di Assago (MI)

Scopri la setlist del concerto di Mahmood all’Unipol Forum di Assago (MI)

Intro NLDA

Bakugo

Klan

Tutti contro tutti

Nei letti degli altri

Paradiso

Inuyasha

Brividi

Sabri Aleel

Ghettolimpo

Dorado / Proibito / Talata

Personale

Overdose

Sottomarini

Stella cadente

Nel tuo mare

Cocktail d’amore

Rapide

Barrio

Kobra

Ra Ta Ta

Soldi

Tuta gold