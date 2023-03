TODAYS FESTIVAL annuncia il programma dell’edizione 2023, dal 25 al 27 agosto a Torino

La nona edizione di TOdays – progetto della Città di Torino realizzato da Fondazione per la Cultura Torino in partnership con Iren, sostenuto fin dagli esordi da Fondazione CRT, sponsor Compagnia dei Caraibi, Testadariete, Rock Burger e Eataly, in collaborazione con Spazio211, Mercato Centrale Torino e diretta da Gianluca Gozzi è in programma dal 25 al 27 agosto.

Il Festival, che ospita 121 artisti nazionali e internazionali, 12 band, provenienti da 29 diversi Paesi nel mondo tra i quali Stati Uniti, Canada, Sud Africa, Australia, Inghilterra, Irlanda, Scozia, Francia, Belgio, Germania e Francia, delle quali 8 in esclusiva nazionale e 9 per la prima volta a Torino, porta in città, dal primo pomeriggio a notte inoltrata, oltre 30 ore di musica, arte, incontri, produzioni esclusive, anteprime, performance, eventi formativi e d’incontro con il meglio della scena musicale contemporanea.

Capisaldi del festival, anche quest’anno sono la ricerca imparziale degli opposti e la creazione di nuovi equilibri; l’anticipazione di idee e trend e la commistione di generi diversi; l’incrocio di attitudini, emozioni, suoni che intrecciano presente, passato e futuro della musica; la compresenza sul palco di grandissimi nomi affermati della scena internazionale e nuove eccellenze emergenti; la tensione a rendere centrali musiche e luoghi di confine.

TOdays, inoltre, è la prima rassegna musicale italiana a offrire pari rappresentatività ad artiste donne e ad artisti uomini allestendo un cartellone equilibrato che supera ogni disparità di genere.

TODAYS Festival 2023

Biglietto singolo ingresso a sPAZIO211: 32 euro + diritti di prenotazione

Abbonamento 3 giorni (25, 26, 27/8): 90 euro + diritti di prenotazione

Prevendite biglietti singoli e abbonamenti: https://link.dice.fm/todays2023

sPAZIO211 main stage

Parco Sempione, Via Cigna 211 – Torino

Apertura porte sPAZIO211: ore 18.00

inizio live: ore 18.30 / fine live: ore 00.00



VENERDI’ 25 AGOSTO 2023

KING HANNAH

LES SAVY FAV – data unica italiana

WARHAUS – data unica estiva

WILCO

SABATO 26 AGOSTO 2023

GILLA BAND

ANNA CALVI

SLEAFORD MODS – data unica italiana

VERDENA

DOMENICA 27 AGOSTO 2023

PORRIDGE RADIO – data unica italiana

IBIBIO SOUND MACHINE – data unica italiana

L’IMPERATRICE – data unica italiana

CHRISTINE AND THE QUEENS – data unica italiana