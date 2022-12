THE WEEKND si aggiunge una nuova data a Milano per “After Hours Til Dawn Tour”

A grande richiesta The Weekend annuncia una nuova data in Italia per il suo After Hours til Dawn Tour.

Dopo l’annuncio della prima data del 26 luglio all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano (sold-out) l’artista annuncia oggi un nuovo appuntamento in Italia per il suo After Hours til Dawn Tour, il 27 luglio 2023 a Milano, Ippodromo SNAI La Maura.

THE WEEKND

Special guest: Kaytranada e Mike Dean

26 Luglio 2023 – MILANO – Ippodromo SNAI La Maura

27 Luglio 2023 – MILANO – Ippodromo SNAI La Maura

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/2MrbT4u

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/3PDmAk

Anteprima My Live Nation da lunedì 12 dicembre alle ore 12:00

Vendita generale da martedì 13 dicembre alle ore 12:00

Questa nuova parte del tour partirà il 10 giugno da Manchester, per proseguire in Europa e America Latina a Stoccolma, Amsterdam, Città del Messico, Rio de Janeiro e tante altre città prima di concludersi il 15 ottobre a Santiago, in Cile.

La leg nordamericana del After Hours til Dawn Tour, completamente sold out, è stata un incredibile successo, superando i record di presenze e incassando oltre 130 milioni di dollari.