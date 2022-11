THE WEEKND in concerto il 26 luglio a Milano per il suo “After Hours Til Dawn Tour”

L’artista certificato disco di diamante e vincitore di numerosi premi The Weeknd, ha annunciato oggi nuove date per il suo After Hours Til Dawn Tour, che toccherà anche l’Italia il 26 luglio 2023 a Milano, Ippodromo SNAI La Maura.

THE WEEKND

Special guest: Kaytranada e Mike Dean

26 Luglio 2023 – MILANO – Ippodromo SNAI La Maura

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/2MrbT4u

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/EamMXe

Anteprima My Live Nation da giovedì 1° dicembre alle ore 12:00

Vendita generale da venerdì 2 dicembre alle ore 12:00

I precedenti acquirenti dei biglietti per le date cancellate del 31 ottobre e 1° novembre 2022 a Milano, potranno iscriversi gratuitamente al sito www.livenation.it per accedere alla prevendita anticipata.

Questa nuova parte del tour partirà il 10 giugno da Manchester, per proseguire in Europa e America Latina a Stoccolma, Amsterdam, Città del Messico, Rio de Janeiro e tante altre città prima di concludersi il 15 ottobre a Santiago, in Cile.

La leg nordamericana del After Hours Til Dawn Tour, completamente sold out, è stata un incredibile successo, superando i record di presenze e incassando oltre 130 milioni di dollari.

Il tour celebra l’album del 2020 di The Weeknd “After Hours”,certificato doppio disco di platino in Italia (da cui è tratto il singolo di successo “Blinding Lights“, nominato la nuova canzone No. 1 Billboard Hot 100 di tutti i tempi, superando “The Twist”, la hit di Chubby Checker del 1960) e “Dawn FM”, album acclamato dalla critica mondiale rilasciato a gennaio 2022 e certificato disco d’oro in Italia.