Prima volta da headliner: VENDED in concerto il 14 maggio a Milano

Li avete visti come opener e sono stati spaziali, ma è tempo di dar loro lo spazio che meritano. Hellfire Booking Agency annuncia i Vended headliner!

Conosciuti dai più come i figli degli Slipknot, i Vended sono molto più della loro stirpe. Esplosivi, furiosi e irrefrenabili, i ragazzi dell’Iowa calcano con ferinità e naturalezza palchi dallo spessore del Bloodstock, riconfermandosi con ogni esibizione come più pericolosi di un branco di belve affamate e brutalmente sadici nelle loro composizioni. Assetati di sangue e breakdown, i Vended mirano alla conquista del mondo: dalla prima copertina di Kerrang! nel 2022 a supporto per Bullet For My Valentine, In Flames e Jinjer, il metal-misto-a-groove-misto-ad-hardcore dei Vended volge ad annichilire e colpire sotto la cintura, senza cura per rispetto e buone maniere. Il mix perfetto per dei calci volanti.

I Vended saranno dei nostri per la prima volta da headliner, con The Gloom in The Corner e Profiler, e non potremmo temere di più per i nostri ginocchi.

VENDED

14 MAGGIO 2024 | LEGEND CLUB, MILANO

Viale Enrico Fermi, 98, 20161 Milano

Biglietti > https://dice.fm/partner/erocks-production/