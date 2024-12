KORN + Public Enemy + Enter Shikari in concerto venerdì 13 Giugno a Firenze Rocks 2025

I Korn sono i terzi headliner annunciati per la prossima edizione di Firenze Rocks. Una delle band più influenti della scena metal mondiale e pionieri del genere nu metal si esibiranno venerdì 13 giugno 2025 sul palco della Visarno Arena per la sua unica tappa italiana. Insieme ai Korn, nella stessa giornata, saranno presenti Public Enemy, Enter Shikari e Soft Play.

Biglietti in vendita:

Ticketone > https://www.rockon.it/korn

Vivaticket > https://www.rockon.it/kornv

Ticketmaster > ticketmasteritalia.46uy.net/GKKkxk

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 11 dicembre per gli utenti iscritti a My Live Nation e sull’app Firenze Rocks. La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle ore 10:00 di giovedì 12 dicembre.

Korn: I Pionieri del Nu-Metal Tornano in Italia

I Korn hanno segnato un’epoca e rivoluzionato il panorama musicale mondiale fin dal loro debutto omonimo nel 1994. Con il loro sound oscuro e sperimentale, hanno saputo mescolare generi come metal, rap e rock alternativo, trattando temi profondi quali disagio, sofferenza e redenzione. Ogni loro concerto è un’esperienza emotiva e potente, capace di coinvolgere il pubblico in modo unico.

Perché vedere i Korn dal vivo?

Ogni performance della band è una celebrazione della loro carriera e della loro capacità di evolversi, continuando a ispirare milioni di fan in tutto il mondo. Non perdere l’occasione di ascoltare dal vivo brani iconici come Freak on a Leash e Blind, che hanno definito il genere nu-metal.

Public Enemy: Il Rap al Servizio del Cambiamento Sociale

I Public Enemy, guidati da Chuck D e Flavor Flav, sono più di una semplice band: sono un simbolo di protesta, ribellione e consapevolezza sociale. Sin dagli anni ’80, hanno usato il rap come strumento per denunciare ingiustizie e disuguaglianze, affrontando temi come violenza della polizia, razzismo e povertà.

I brani immortali dei Public Enemy

Con canzoni come Fight the Power, Don’t Believe The Hype e Bring The Noise, i Public Enemy hanno creato inni generazionali, capaci di travalicare i confini del rap e diventare patrimonio culturale condiviso. La loro presenza sul palco sarà un momento di pura energia e riflessione.

Enter Shikari: Innovazione e Connessione con i Fan

Gli Enter Shikari sono sinonimo di sperimentazione e originalità. Con il loro mix unico di post-hardcore, elettronica, punk e rock, hanno ridefinito i confini della musica contemporanea. La band ha conquistato i fan grazie a testi profondi e sonorità audaci, creando una connessione emotiva unica durante i loro concerti.

Un live indimenticabile

Aspettati una performance travolgente, con brani che spaziano tra riff taglienti e beat elettronici, come Sorry You’re Not a Winner e Arguing with Thermometers. Un’esperienza musicale che combina potenza sonora ed emozioni.

I Soft Play continuano a sorprendere con la loro capacità di rinnovarsi, esplorando nuove sonorità pur rimanendo fedeli alla loro essenza. Con uno stile audace che mescola elementi elettronici e influenze rock, la band si è affermata come una delle più dinamiche della scena contemporanea. Ogni loro esibizione è una miscela di energia pura e sperimentazione musicale, perfetta per chi cerca qualcosa di fresco e innovativo.

KORN

Data: 13 giugno 2025

Location: Visarno Arena, Firenze

Artisti: Korn, Public Enemy, Enter Shikari, Soft Play

Non perdere questa straordinaria serata, un viaggio tra generi musicali e messaggi potenti, in compagnia di alcune delle band più iconiche del panorama musicale mondiale. Prenota subito il tuo posto e preparati a vivere un evento indimenticabile!