JAMES BAY in concerto il 15 gennaio a Milano con il suo “Up All Night Tour”

Sono passati 10 anni dall’uscita di “Let It Go”, il brano che lo ha lanciato nell’Olimpo della musica, raggiungendo il 6x platino ed entrando a far parte del prestigioso “Billions Club” di Spotify. Quest’anno JAMES BAY, il pluripremiato cantautore inglese vincitore di due Brit Awards, con oltre 9 miliardi di stream e collaborazioni con icone come Alicia Keys, The Lumineers e Noah Kahan, torna con un nuovo album in studio, “Changes All The Time” in uscita il 20 settembre 2024 via EMI Records/Republic Records.

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2025 MILANO – ALCATRAZ

Via Valtellina, 25, 20159 MI

Prezzo: 38,00 € + d.p.



Quest’anno torna sulla scena musicale con il suo attesissimo quarto album, “Changes All The Time”, in uscita il 20 settembre via Mercury/Republic Records. Questo nuovo lavoro include collaborazioni con artisti come Noah Kahan e The Lumineers nel singolo “Up All Night”, e vede il contributo di artisti del calibro di Brandon Flowers dei The Killers (“Easy Distraction”) e Holly Humberstone (“Dogfight”) alla scrittura dei brani.

Dopo il successo travolgente del suo album di debutto del 2015, “Chaos And The Calm”, certificato platino, Bay ha ricevuto nomination ai GRAMMY® nelle prestigiose categorie “Miglior Nuovo Artista”, “Miglior Album Rock” e “Miglior Canzone Rock” per il singolo d’oro “Hold Back The River”. Anche “Let It Go” ha lasciato un segno indelebile, raggiungendo il traguardo del triplo platino.

La sua carriera costellata di riconoscimenti comprende numerose nomination e la vittoria di due BRIT Awards, due Q Awards, e importanti premi agli Ivor Novello Awards e agli ECHO Awards.

Con quasi 9 miliardi di stream a livello globale, Bay ha calcato palcoscenici di prestigiosi show televisivi come Saturday Night Live, The Ellen DeGeneres Show, Jimmy Kimmel LIVE! e Late Night with Seth Meyers. Le sue esibizioni lo hanno portato a duettare con vere e proprie leggende della musica, come Alicia Keys a The Voice, e persino a essere invitato da Mick Jagger sul palco dei Rolling Stones allo stadio di Twickenham, Londra. Nel 2019, ha condiviso il palco con Sheryl Crow al Crossroads Guitar Festival di Eric Clapton a Dallas, TX, e più recentemente ha aperto il concerto di Bruce Springsteen a Hyde Park nel 2023.

Il suo successo non si ferma qui: oltre ad aver esaurito i biglietti per i suoi spettacoli in quattro continenti, Epiphone ha persino lanciato una chitarra in edizione limitata in suo onore, la James Bay Signature “1966”.

Dopo l’uscita del suo album del 2018, “Electric Light”, Bay ha riscoperto la purezza del suo suono nell’EP “Oh My Messy Mind”, che ha totalizzato quasi 650 milioni di stream a livello globale. Da questo lavoro è nato il successo “Peer Pressure” [feat. Julia Michaels], che ha raccolto oltre 400 milioni di stream in tutto il mondo e ha ottenuto recensioni entusiastiche da riviste come Time, Rolling Stone e Billboard. Nel 2019, Bay ha aperto i concerti del tour negli stadi da record di Ed Sheeran. L’anno successivo ha pubblicato il singolo “Chew On My Heart”, che ha superato i 100 milioni di stream e gli ha permesso di esibirsi in una performance mozzafiato in cima al London Eye per The Late Late Show with James Corden. Ha suonato anche a The Today Show, nei Mahogany Sessions e ha tenuto un intero concerto su YouTube a sostegno della campagna #SaveOurVenues. Durante la pandemia, ha creato il suo evento virtuale, James Bay – Live At Shakespeare’s Globe, uno straordinario concerto in streaming dal celebre teatro londinese.

Nel 2021, Bay ha collaborato con Maisie Peters nel brano “Funeral”, inserito nella colonna sonora della serie originale di Apple TV+, “Trying: Season 2”. L’album successivo, “Leap” (2022), ha continuato a conquistare il cuore dei fan, grazie a brani apprezzatissimi come “One Life” e “Give Me The Reason”.

Il 2024 segnerà il 10° anniversario di “Let It Go”, il brano che ha lanciato James Bay nell’Olimpo della musica. Questa hit ha conquistato la Top 20 della classifica Hot 100, la Top 3 della Hot Rock and Alternative Songs, e si è piazzata nella Top 5 della classifica di fine anno Hot Rock & Alternative Songs. Con oltre 3 miliardi di stream, “Let It Go” è entrata a far parte dell’esclusivo “Billions Club” di Spotify e ha ottenuto la certificazione di 6 volte platino. Tuttavia, nonostante i suoi straordinari successi, James Bay guarda sempre al futuro, con nuovi brani e tour all’orizzonte.