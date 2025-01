JAMES BAY + Kingfishr: le foto e la scaletta del concerto alla Columbiahalle di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo



Sono passati 10 anni dall’uscita di “Let It Go”, il brano che lo ha lanciato nell’Olimpo della musica, raggiungendo il 6x platino ed entrando a far parte del prestigioso “Billions Club” di Spotify.

Quest’anno James Bay, il pluripremiato cantautore inglese vincitore di due Brit Awards, con oltre 9 miliardi di stream e collaborazioni con icone come Alicia Keys, The Lumineers e Noah Kahan, torna con un nuovo album in studio, “Changes All The Time” in uscita il 20 settembre 2024 via EMI Records/Republic Records. “Up All Night” è il primo singolo condiviso.

Undici brani realizzati sotto la direzione del produttore Gabe Simon e scritti in collaborazione con artisti del calibro di Brandon Flowers dei The Killers, Holly Humberstone, Dan Wilson dei Semisonic, Natalie Hemby dei The Highwomen e Kevin Garrett.

JAMES BAY: la scaletta del concerto di Berlino

Up All Night Give Me the Reason If You Ever Want to Be in Love Sugar Drunk High Us Let It Go Wild Love Speed Limit Can’t Help Falling in Love (Elvis Presley cover) Scars Peer Pressure Craving Pink Lemonade Easy Distraction Wanderlust Best Fake Smile Dogfight

BIS