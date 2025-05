THE BUG CLUB: vinci i biglietti per il concerto di Milano del 9 Maggio 2025

The Bug Club, band di culto garage pop che si è fatta conoscere negli anni su Bandcamp, arriva in Italia per due speciali appuntamenti. Il duo gallese porterà il suo delizioso amalgama di indie rock con un tocco di influenza blues venerdì 9 maggio 2025 all’Arci Bellezza di Milano e sabato 10 al Bronson di Ravenna.

Iggy Pop ha confessato di provare “un certo grado di piacere e di fascino” parlando del loro nuovo album, On the Intricate Inner Workings of the System, pubblicato lo scorso agosto su Sub Pop.

Grazie al loro mix unico di ritmi vivaci e narrazioni intelligenti, questo talentuoso duo- composto da Sam Willmett (chitarra e voce) e Tilly Harris (basso e voce) – ha catturato i cuori degli amanti dell’indie rock, già a partire dalla loro formazione nel 2016.

On the Intricate Inner Workings of the System offre una solida dose del loro rock garage caratteristico, che mescola i divertenti “call-and-response” dei B-52s con il grunt dei power chord degli AC/DC. Il disco è stato prodotto e mixato da Tom Rees ai Rat Trap Studios di Cardiff, Galles, e masterizzato da Mikey Young.

THE BUG CLUB

9.05.2025 – Arci Bellezza – Milano

Biglietti: euro 17,25 – Ingresso riservato ai soci ARCI

10.05.2025 – Bronson – Ravenna

Biglietti: euro 15,00