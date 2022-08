IN FLAMES + AT THE GATES in concerto il 1° dicembre a Milano

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di Swedish death metal! Il prossimo 1° dicembre all’Alcatraz di Milano IN FLAMES torneranno in Italia dopo una lunga assenza. Insieme a loro confermati anche i leggendari AT THE GATES. La serata sarà aperta dai concerti di Imminence ed Orbit Culture.

Ecco i dettagli della data:

IN FLAMES

+ AT THE GATES

+ Imminence

+ Orbit Culture

01 dicembre 2022 – MILANO – Alcatraz



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3bnu9bg



Apertura cancelli: 17:00

Inizio concerti: 18:00



Prezzo del biglietto in prevendita: € 40 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa: € 46