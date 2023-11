ARCH ENEMY + IN FLAMES + Soulwork in concerto il 16 ottobre a Milano

ARCH ENEMY e IN FLAMES annunciano oggi “Rising from the North Tour”, serie di concerti che vedranno le due band impegnate in Europa il prossimo anno. Prevista anche una data in Italia all’Alcatraz di Milano il 16 ottobre 2024. In apertura si esibiranno SOILWORK.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/46mcsiL

Le band svedesi saranno in tour in UK ed Europa tra ottobre e novembre 2024. Michael Amott (Arch Enemy) dichiara: “Che folle celebrazione del metal svedese! Condividiamo molta storia con In Flames e Soilwork, fin dai primi giorni degli Arch Enemy. Siamo davvero entusiasti di essere in questo tour con i nostri compagni d’avventura!”

Anders Fridén (In Flames) continua: “Non potremmo essere più felici di annunciare questo tour. Dopo molto tempo torneremo finalmente sul palco con i nostri amici Arch Enemy e Soilwork. Abbiamo in programma di regalarvi una notte indimenticabile di melodie e delirio. Questo sarà un tour che non dovrete perdere per nessun motivo!”

Infine Björn Strid (Soilwork) aggiunge: “Finalmente possiamo rivelarvi la notizia di questo incredibile tour, uno dei migliori che arriverà nelle vostre città almeno degli ultimi dieci anni! Siamo molto felici e sicuri che questa line-up è quella che molti fan aspettano da tempo. Saremo insieme ad Arch Enemy e In Flames, preparatevi quindi a un autentico assalto Swedish melodic metal!”.

ARCH ENEMY & IN FLAMES

Rising from the North Tour

+ special guest: Soilwork

16 ottobre 2024 – Milano, Alcatraz

Prezzo del biglietto in prevendita: € 50,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 58,00

– prevendita Metalitalia.com dalle 10:00 del 22 novembre

– prevendita generale dalle ore 10:00 del 24 novembre