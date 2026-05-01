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Sweden Rock Festival 2026: aggiunti i GLORIOUS BANKROBBERS – AMH cancellata la partecipazione

Sweden Rock Festival 2026: è stata aggiornata tutta la line-up. Scopri quindi tutte le band presenti al festival!

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Sweden Rock Festival 2026
Sweden Rock Festival 2026, tutte le informazioni a questa pagina dedicata

GLORIOUS BANKROBBERS aggiunti – AMH cancella

AMH purtroppo deve annullare la propria esibizione allo Sweden Rock. Siamo naturalmente dispiaciuti di questa cancellazione, ma si tratta di qualcosa al di fuori del nostro controllo.

Siamo però felici di dare invece il benvenuto ai pionieri della scena sleaze svedese, i Glorious Bankrobbers!

LA RUNNING ORDER DI QUEST’ANNO È ORA ONLINE

Puoi ora vedere il programma completo nell’app! Se non hai ancora l’app, puoi scaricarla tramite il link qui sotto.
Tieni d’occhio la running order nelle prossime settimane, perché aggiungeremo altre informazioni su ciò che succede nell’area del festival.

Il lineup completo, i giorni di esibizione e i palchi sono disponibili su www.swedenrock.com

Sweden Rock Line-up Update 30 Aprile 2026
Sweden Rock Line-up Update 30 Aprile 2026

BREAKDOWN TOURS ti porta allo Sweden Rock Festival 2026, tra Fiordi e Hard Rock

Breakdown Tours e Sweden Rock Festival 2026

Incluso nel pacchetto:

  • 🎟️ Biglietto Sweden Rock Festival (3-6 giugno)
  • 🛏️ 5 notti in camera doppia o singola all’interno di una villa condivisa con altri viaggiatori. A disposizione: sauna, vicinanza alla spiaggia, patio, barbecue, cucina attrezzata e molto altro. Al mattino sauna e nuotata, durante il giorno il festival e alla sera una spaghettata in compagnia. Cosa c’è di meglio?
  • 🚐 Trasferimenti in van privato 9 posti da/per l’aeroporto di Copenhagen e da/per il festival (tempo di trasferimento: 15 minuti)
  • 🤝 Coordinatore dedicato per tutta la durata del viaggio per viversi il festival senza pensieri.
  • 🛡️ Assicurazione medico-bagaglio.

Vai allo Sweden Rock Festival con Breakdown Tours, tutte le informazioni qui oppure clicca il pulsante qui sotto.

Info e prenotazioni

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