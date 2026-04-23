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Sweden Rock 2005: il “tutto esaurito” con un cast da leggenda

La storia dello Sweden Rock Festival: l’edizione record del 2025.

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Sweden Rock Festival
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Il 2005 resta uno degli anni più iconici nella storia dello Sweden Rock Festival: un’edizione in cui il pubblico superò le 24.000 persone, provenienti da tutto il mondo, e il programma si trasformò in una vera e propria hall of fame del rock e del metal. A Norje, in quei giorni di giugno, ogni palco era praticamente occupato da un pezzo da novanta del genere, segnando un momento di svolta nella percezione del festival come appuntamento internazionale.

Tra le date più ricordate, spicca il set di Dio (con Ronnie James Dio), che propose un vero greatest hits del suo repertorio solista e dei Rainbow, con brani come Holy Diver, Heaven and Hell, Stargazer e Last in Line martellati per un pubblico enorme e ultra‑coinvolto. Parallelamente, sul Rock Stage crebbe una folla gigantesca per i veterani del metal britannico come Saxon, mentre band più di nicchia come Thyrfing si facevano largo nella lineup fitta di grandi nomi.

Per chi era sul posto, il 2005 è stato un mix tra Scandinavia, sud del metal europeo e America: il festival offriva un’area essenziale ma funzionale, senza scenografie eccessive, ma compensata da un’atmosfera calda, fatta di storie rock, stage diving spontanei e un senso di comunità tra i fan. Un’edizione che oggi viene spesso citata come la lineup del decennio e come esempio di equilibrio tra classici e band più estreme.

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