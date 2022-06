PINEWOOD Festival: dal 15 al 17 luglio la quarta edizione a L’Aquila 

Dal 15 al 17 luglio in nuova e inedita location, che sarà svelata nei prossimi giorni, si svolgerà la più grande edizione del festival che per tre giorni vedrà esibirsi oltre 25 artisti tra live, talk e panel, dal pomeriggio fino a tarda notte.

Il tutto si svolgerà su 3 palchi: sul main e sul second stage ci saranno tutti gli act musicali, mentre il terzo palco sarà dedicato agli incontri in collaborazione con We Reading la realtà che organizza eventi di lettura innovativi e inediti, portando sul palco inaspettati personaggi del panorama culturale che si dedicano alla lettura di un testo.

Dopo aver annunciato il primo artista in line up per l’edizione 2022: BLANCO, fresco vincitore del Festival di Sanremo, e sold out in meno di due ore, ecco svelati tutti i nomi che si esibiranno quest’anno.

VENERDÌ 15 LUGLIO



Main Stage

MACE (dj set)

RKOMI

TANANAI

MOBRICI

DITONELLAPIAGA

Second Stage

PAULO

MOX

CAFFELATTE

INDIEMEN (silent after show)

SABATO 16 LUGLIO



Main Stage

SICK LUKE

ERNIA

MASSIMO PERICOLO

IL TRE

SPERANZA



Second Stage

FUERA

THRU COLLECTED

HELLO MIMMI

INDIEMEN (silent after show)

DOMENICA 17 LUGLIO



Main Stage

BLANCO

gIANMARIA

NASKA E PANETTI

MARA SATTEI



Second Stage

POST NEBBIA

ISIDEVV

INDIEMEN (silent after show)

Abbonamenti e biglietti giornalieri disponibili su DICE:

https://dice.fm/bundles/pinewood-festival-q2na