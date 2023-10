I-DAYS MILANO 2024: biglietti early bird in vendita a soli 20 euro

I-Days Milano, la manifestazione che nel 2023 ha registrato un totale di 320 mila spettatori arrivati da tutta Italia e dall’Europa, ha deciso di premiare il suo pubblico aprendo oggi, a partire dalle ore 18, le prevendite “EARLY BIRD”, ossia a prezzo speciale, per alcune delle date della prossima edizione, sulla scia dei più grandi festival internazionali che di anno in anno mettono in vendita i biglietti prima dell’annuncio degli artisti protagonisti.

I biglietti Early Bird per gli appuntamenti del 26, 29, 30 giugno – 5, 6 e 7 luglio sono in vendita a questi link:

Ticketone > https://tidd.ly/3jybBbW

Vivaticket > https://tidd.ly/3rN4elE

Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/idays24

POSTO UNICO: € 20,00 + diritti di prevendita

PIT:€ 30,00 + diritti di prevendita

I biglietti Early Bird sono disponibili fino al 25/10/2023 o fino a esaurimento scorte Il numero di biglietti a prezzo speciale è limitato.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-Days ha ospitato fin dagli esordi grandi nomi della musica mondiale: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver.

L’edizione 2023 ha visto alternarsi sul palco FLORENCE + THE MACHINE, ROSALÌA, PAOLO NUTINI, TRAVIS SCOTT, LIAM GALLAGHER, THE BLACK KEYS, RED HOT CHILI PEPPERS e gli ARCTIC MONKEYS.