BRIT FLOYD: parte da Brescia il tour per festeggiare 30 anni di “The Division Bell”

Dopo un tour di 90 date negli Stati Uniti, tra poche settimane farà ritorno in Italia la più celebre tribute-band dei Pink Floyd a livello mondiale con un imperdibile show per celebrare il 30° anniversario dell’album “The Division Bell” e tutto il memorabile repertorio della band: i BRIT FLOYD saranno in tour su e giù per lo Stivale e suoneranno nei principali teatri italiani, toccando Padova, Brescia, Roma, Bari, Bologna, Firenze e Milano!

Biglietti in vendita questo link > https://tidd.ly/3y5lMvV

18 OTTOBRE 2024 @ BRESCIA – Gran Teatro Morato

19 OTTOBRE 2024 @ PADOVA – Gran Teatro Geox

30 OTTOBRE 2024 @ ROMA – Auditorium Parco della Musica

31 OTTOBRE 2024 @ BARI – Teatro Team

2 NOVEMBRE 2024 @ BOLOGNA – Teatro Europauditorium

3 NOVEMBRE 2024 @ FIRENZE – Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall)

4 NOVEMBRE 2024 @ MILANO – Teatro Arcimboldi

I Brit Floyd, a dire il vero, sono molto più di una semplice tribute-band dello storico gruppo inglese: quello che portano sul palco è uno show emozionante, che spicca per la maestria tecnica degli interpreti e per gli incredibili effetti scenici, con video, ologrammi, laser e giochi di luce capaci di creare un’atmosfera da sogno. Non a caso, di recente la rivista Rolling Stone ha definite i loro concerti come “the world’s premier Pink Floyd experience”, ovvero “la migliore esperienza dedicata ai Pink Floyd al mondo”.

Dal loro esordio a Liverpool nel 2011, i Brit Floyd si sono esibiti in oltre 1000 spettacoli facendo il giro del mondo con tour sold-out in Europa, Nord e Sud America e Medio Oriente. I loro show sono stati ospitati in alcuni dei luoghi più iconici al mondo, tra cui la prestigiosa Royal Albert Hall di Londra, lo storico Greek Theatre di Los Angeles e il Radio City Music Hall di New York.

BRIT FLOYD

