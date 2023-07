TANANAI: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

La sera di Venerdì 14 Luglio è salito sul palco di Flowers Festival l’artista rivelazione dello scorso anno, TANANAI, in gara al 73° Festival di Sanremo con il brano “Tango“, scritta da Tananai in collaborazione con Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Davide Simonetta, che si è occupato anche della produzione del brano insieme all’artista stesso.

Per la prima volta nella sua carriera, Tananai canta una storia non vissuta in prima persona ma attingendo dalla realtà che molte persone vivono ogni giorno, soffermandosi sulle sfumature di una relazione a distanza, le sue tipologie e l’imprevedibilità che comporta: a volte la distanza è uno spazio fisico, altre solo un limite mentale ed emotivo.

Dopo l’appuntamento al Festival di Sanremo, per Tananai è stato il tempo di tornare a esibirsi in concerto, dapprima nei palazzetti e poi nei principali festival estivi italiani. La tournée è l’occasione per l’artista di suonare finalmente live i brani contenuti in “RAVE, ECLISSI“ (Capitol Records / Universal Music Italy), il primo album di inediti di Tananai, completamento e coronamento di un anno incredibile che lo ha reso uno dei protagonisti indiscussi dello scenario musicale contemporaneo in Italia.

“RAVE, ECLISSI“, album prodotto dallo stesso Tananai, con la co-produzione in alcune tracce di Simonetta (Davide Simonetta), contiene le hit “ABISSALE” (disco di platino), “SESSO OCCASIONALE” (doppio disco di platino) e “BABY GODDAMN” (triplo disco di platino, 4° canzone più ascoltata in Italia nel 2022 su Spotify, in top10 nella classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti del 2022).

Clicca qui per vedere le foto di Tanani in concerto al Flowers Festival di Collegno (o sfoglia la gallery qui sotto)

TANANI – La scaletta del concerto del Flowers Festival di Collegno

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Gli anni migliori

Volersi male

Esagerata

Piccola Gabber

Tre quarti

Campo minato

Calcutta

Maleducazione

Sesso occasionale

Rave, eclissi

Giugno

Pasta

Baby goddamn

10k scale

Ichnusa

Abissale

Encore:

Serie A

Fottimi

Tango