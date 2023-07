STING: guarda le foto e scopri la scaletta dei concerti di Mantova e Torino

Foto di Matteo Scalet (Mantova) e Roberto Finizio (Torino)

STING è tornato in Italia con tre nuovi appuntamenti nel 2023, un’imperdibile occasione per ascoltare uno degli artisti più distintivi e influenti al mondo. Dopo le indimenticabili date al Parco Ducale di Parma di luglio (qui il nostro report) e al Mediolanum Forum di Milano di ottobre (qui il nostro report), il cantautore e polistrumentista britannico è pronto a fare ritorno nel Bel Paese, per elettrizzare il proprio pubblico con tre meravigliosi concerti nel mese di luglio.

Dopo gli imperdibili appuntamenti di Mantova (11 luglio 2023, Piazza Sordello) e Torino (12 luglio 2023, Sonic Park Stupinigi), Sting si prepara alla terza e ultima tappa italiana del tour, venerdì 14 luglio presso l’Auditorium Parco della Musica (Roma).

In occasione della terza e ultima tappa italiana del tour, Sting non sarà solo sul palco: con lui, in duetto, la cantautrice italo-francese Giordana Angi. Per la prima volta insieme, i due si esibiranno in For Her Love / Amore, celebre brano della rockstar britannica riadattato in italiano dalla stessa Giordana.

My Songs è uno spettacolo dinamico e divertente che si concentra sulle canzoni più amate scritte dall’artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei The Police, costellata di successi e premi tra cui 17 Grammy Awards. Dopo il sold out delle sei serate al London Palladium, “My Songs” è stato definito “una masterclass” dal Times; “Sting rimane un interprete innegabilmente abile con un catalogo d’oro“.

Un viaggio musicale che comprende successi come Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne e Demolition Man, il concerto è stato descritto come “una rara delizia” dal The Telegraph e Sting è stato elogiato come “quasi impareggiabile” dal The Guardian con una “sublime alchimia pop“. I fan potranno ascoltare anche Englishman In New York, Every Breath You Take, Message In A Bottle e molte altre.

STING: la scaletta di Mantova e Torino

Message in a Bottle (The Police song)

Englishman in New York

Every Little Thing She Does Is Magic (The Police song)

If You Love Somebody Set Them Free

If It’s Love

Loving You

Rushing Water

If I Ever Lose My Faith in You

Fields of Gold

Brand New Day

Heavy Cloud No Rain

Shape of My Heart (Snippet: “Lucid Dreams” by Juice WRLD)

Why Should I Cry for You?

All This Time

Mad About You

Walking on the Moon (The Police song)

So Lonely (The Police song) (Snippet: “No Woman, No Cry”… more )

Desert Rose

King of Pain (The Police song) (with Joe Sumner)

Every Breath You Take (The Police song) (with Joe Sumner)



Encore:

Roxanne (The Police song)

Fragile (only in Mantua)