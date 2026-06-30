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STING: è uscito il disco dal vivo “The Night Watch: Live at the Rijksmuseum”

Registrato dal vivo al Rijksmuseum di Amsterdam, “The Night Watch” cattura Sting in una delle esibizioni più suggestive della sua carriera tra i dipinti di Rembrandt, Vermeer e Judith Leyster.

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Sounds Like Art è un’affascinante iniziativa concertistica che ha invitato i musicisti a esibirsi tra le opere d’arte di un museo europeo di loro scelta. L’artista di fama mondiale Sting si è esibito nella splendida cornice del Rijksmuseum di Amsterdam, circondato dai capolavori di Rembrandt, Vermeer e Judith Leyster, riflettendo sulle opere dei grandi maestri del passato.

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Vincitore di 17 Grammy Awards, Sting ha proposto un concerto esclusivo nella Galleria d’Onore del museo, circondato da autentici capolavori. Suonando una rara chitarra del XVII secolo, l’artista ha raccontato il suo profondo amore per gli antichi maestri e ha celebrato il potere dei libri e della lettura, esibendosi anche nella spettacolare biblioteca del Rijksmuseum.

In concomitanza con la tournée internazionale del musical The Last Ship, in scena ad Amsterdam, Parigi, Brisbane e New York, questa speciale performance ha incluso brani tratti dal musical candidato ai Tony Awards, un tributo profondamente personale alla regione del nord-est dell’Inghilterra dove Sting è nato e alla ormai scomparsa tradizione cantieristica della sua città natale, Wallsend. Accompagnato dal suo storico chitarrista Dominic Miller, Sting ha ripercorso le origini del musical, ha condiviso aneddoti della sua lunga carriera e ha interpretato alcune delle canzoni più amate del suo straordinario repertorio, inclusi i grandi classici dei The Police.

Durante il soggiorno di Sting ad Amsterdam, ARTE ha immortalato questa straordinaria esibizione al Rijksmuseum, realizzando uno splendido film-concerto dal vivo che ha debuttato sulla piattaforma VOD di ARTE il 5 marzo, per poi essere trasmesso sui canali dell’emittente in Germania e Francia il 27 marzo.

La performance viene ora pubblicata in formato CD, VINILE e DIGITALE con il titolo Sting – The Night Watch: Live at the Rijksmuseum.

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