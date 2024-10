STING: il cantautore a Luglio 2025 in concerto a Bassano del Grappa, Roma e Codroipo (Udine)

L’artista vincitore di 17 Grammy Award, STING, sta ancora una volta sconvolgendo le sorti della sua carriera con il suo tour mondiale “STING 3.0”. Con il virtuoso chitarrista e collaboratore di lunga data Dominic Miller e il dinamico batterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), la band eseguirà i successi più elettrizzanti e le rarità dell’intramontabile discografia di Sting in Italia il prossimo anno.

STING

6 luglio a Bassano Del Grappa, Bassano Music Park – Parco ragazzi del ’99

7 luglio a Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

9 luglio a Codroipo (Udine), Villa Manin

Biglietti in vendita:

su Ticketone > https://tidd.ly/3NLjTJw

su Vivaticket > https://tidd.ly/4hqcf4Y

e su > https://ticketmasteritalia.46uy.net/sting25

Prevendita Mastercard dalle 10:00 di lunedì 4 novembre

Vendita generale dalle 10:00 di mercoledì 6 novembre

Lo “STING 3.0” World Tour è partito in Europa quest’estate e ha recentemente dato il via alla sua tappa nordamericana al Fillmore di Detroit, MI, con recensioni entusiastiche.

Conosciuto per il suo lavoro innovativo come artista solista e come frontman e autore di canzoni del gruppo seminale The Police, Sting, guidato da Martín Kierszenbaum/Cherrytree Music Company, ha costantemente spinto i confini dell’innovazione musicale nel corso della sua illustre carriera.

Lo “STING 3.0” Tour rappresenta una nuova era dinamica che presenta selezioni del suo vasto catalogo attraverso la lente urgente di un affiatato combo di tre elementi e ha ispirato la sua nuova canzone, “I Wrote Your Name (Upon My Heart)” – mixata dall’ingegnere Robert Orton, vincitore di quattro Grammy Award – pubblicata il 5 settembre da Cherrytree Music Company/Interscope Records.

Prezzi di Bassano del Grappa

Poltronissima Sky € 169+diritto di prevendita

Poltronissima Premium € 147+diritto di prevendita

Poltronissima Platinum € 121 +diritto di prevendita

Poltronissima Gold € 99+diritto di prevendita

Poltronissima € 86+diritto di prevendita

Poltrona € 69+diritto di prevendita

Tribuna € 86+diritto di prevendita