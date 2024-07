SIMPLE MINDS: foto e scaletta del concerto al Mantova Summer Festival 2024

Foto di Luna La Chimia

I Simple Minds, la rock band scozzese capitanata da Jim Kerr, hanno aperto ieri sera l’edizione 2024 del Mantova Summer Festival esibendosi in un concerto sold out nella suggestiva Piazza Sordello.

“Global Tour 2024” – I Simple Minds in concerto in Italia

Dopo l’enorme successo del tour “40 Years Of Hits” del 2022, accolto con grande entusiasmo da critica e pubblico, i Simple Minds sono tornati a esibirsi sui più prestigiosi palchi internazionali e con ben quattro appuntamenti in Italia del loro nuovo “Global Tour 2024”.

Ieri sera, giovedì 4 Luglio, la band di Jim Kerr ha tenuto l’ultimo concerto dei cinque programmati in Italia.

Dopo le spettacolari date di Milano, Roma, Bari e Senigallia, i Simple Minds hanno inaugurato la nuova edizione del Mantova Summer Festival con uno spettacolo dichiarato sold out da settimane.

I Simple Minds e l’Amore per l’Italia

Nei giorni scorsi Jim Kerr ha così commentato con un lungo post sul suo profilo Instagram il forte legame che la band ha con il nostro Paese: “Amiamo fare tour in tutte le nazioni che gentilmente hanno preso a cuore la nostra musica. Ma il nostro affetto per l’Italia, dove i Simple Minds sono in tournée proprio in questo momento, è decisamente di un altro livello”.

L’artista ha inoltre aggiunto: “Soprattutto sono le amicizie create nel corso degli anni che mi hanno portato a chiamare l’Italia casa. Nato in Scozia, rinato in Italia”.

Parole di profondo affetto per il nostro Paese che il pubblico ha immediatamente ricambiato non riuscendo a stare seduto sulle sedie ma alzandosi e cantando insieme alle band le canzoni che li hanno resi famosi soprattutto negli anni ’80.

In più di un’occasione Jim ha interagito col pubblico parlando in italiano, coinvolgendolo nello spettacolo grazie al suo carisma e al suo essere un vero animale da palcoscenico.

Tra le canzoni più amate del pubblico ovviamente non poteva mancare l’intramontabile “Don’t You (Forget About Me)” che è stata cantata con accorata partecipazione da tutta la piazza.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Simple Minds a Mantova (o sfoglia la gallery qui sotto).





SIMPLE MINDS: La Scaletta del Concerto a Mantova

Waterfront

Once Upon A Time

Mandela Day

This Fear Of Gods

Big Sleep

Sanctify Yourself

Let There Be Love

Come A Long Way

Glittering Prize

Promised You A Miracle

New Gold Dream (81-82-83-84)

Belfast Child

Someone Somewhere In Summertime

Don’t You (Forget About Me)

Book Of Brilliant Things

See The Lights

Alive And Kicking