PAOLO NUTINI: le foto e scaletta del concerto all’Anfiteatro del Vittoriale

Foto di Andrea Ripamonti

Dopo 7 anni di assenza, il cantautore scozzese PAOLO NUTINI annuncia il suo atteso ritorno in Italia, per la prima volta sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale, per un concerto vista-lago ieri sera venerdì 15 luglio.

L’esordio discografico arriva a soli diciannove anni con ‘These Streets‘, il disco che ha scalato le classifiche in tutto il mondo. Brani come ‘New Shoes‘ e ‘Last Request‘ sono diventati delle vere e proprie hit e l’album, pubblicato nel 2006, ha venduto in pochi anni oltre 2.300.000 copie in tutto il mondo, di cui oltre 1.300.000 solo nel Regno Unito, oltre a ottenere numerose certificazioni tra cui il Disco d’Oro in Italia e il Doppio Disco di Platino nel Regno Unito.

Ma è soprattutto nella dimensione dal vivo che Paolo conquista, grazie alla sua inconfondibile voce che sa essere calda e roca nello stesso tempo, piena di passione e grinta, con un sound che, tra soul, suoni vintage e accenni funk, prende direzioni musicali imprevedibili, grazie al suo innato talento e all’improvvisazione.

Il tour è l’occasione per Paolo Nutini di presentare al pubblico i brani del nuovo disco ‘Last Night In The Bittersweet’ che ha esordito al primo posto della Official Albums Chart britannica e che era stato anticipato dai singoli ‘Lose It’ e ‘Through The Echoes’, “Shine A light”, “Pietrified in Love” e “Acid eyes”.

Clicca qui per vedere le foto di Paolo Nutini all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (o sfoglia la gallery qui sotto).

PAOLO NUTINI – la scaletta del concerto a Gardone Riviera

AFTERNEATH

LOSE IT

SCREAM

ACID EYES

STRANDED WORDS

RADIO

ACOUSTIC PAOLO

COMING UP EASY

CHERRY BLOSSOM

PETRIFIED

JENNY NEW SHOES

PENCIL

CANDY

EVERYWHERE

Encore:

ECHOES

IRON SKY

SHINE A LIGHT

WRITER

Il tour di Paolo Nutini proseguirà nelle prossime tappe:

LUGLIO

16 – PISTOIA – SOLD OUT

19 – ROMA – SOLD OUT

20 – BOLOGNA – SOLD OUT

22 – SERVIGLIANO (FM) (biglietti disponibili qui)

23 – TRANI – SOLD OUT

25 – SAN LEUCIO – SOLD OUT

27 – TAORMINA – SOLD OUT

SETTEMBRE

30 – MILANO, Fabrique – SOLD OUT