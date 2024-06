OLIVIA RODRIGO: le foto e la scaletta del concerto di Bologna

Olivia Rodrigo è sbarcata in Italia per l’unica data italiana del tour mondiale GUTS, in concerto ieri sera all’Unipol Arena di Bologna per il suo primo tour di Olivia nelle arene.

L’artista multi-platino e vincitrice di tre Grammy ha presentato dal vivo il suo secondo album in studio, GUTS, pubblicato lo scorso settembre.

Dopo aver infranto i record con il suo album di debutto SOUR, vincitore di 4 dischi di platino – l’album più veloce nella storia ad avere tutte le sue canzoni certificate RIAA Platinum o superiori – Olivia Rodrigo fa un ritorno monumentale con il suo nuovo album GUTS, rivelando una nuova raffinatezza come vocalist e paroliere.

GUTS ha debuttato alla #1 in oltre 13 Paesi, tra cui Stati Uniti, dove il disco si è piazzato alla prima posizione insieme al singolo “vampire”. Tutte le tracce del disco sono entrate nella top40 della Billboard Hot 100, segnando un vero record.

OLIVIA RODRIGO – la scaletta del concerto di Bologna

bad idea right?

ballad of a homeschooled girl

vampire

traitor

drivers license

teenage dream

pretty isn’t pretty

love is embarrassing

making the bed

logical

enough for you

lacy

so american

jealousy, jealousy

happier

favorite crime

deja vu

the grudge

brutal

obsessed

all-american bitch

Encore:

good 4 u

get him back!