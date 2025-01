LA SAD: foto e scaletta del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia



La Sad, il gruppo musicale emo-trap milanese, si è esibito ieri sera in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

“La Sad È 4 Life Tour 2025” – Il Tour Nei Club

Con questo tour, annunciato dopo il grande successo del “SUMMERSAD TOUR 2024”, il trio composto da Theø, Plant e Fiks, sta salutando tutti i bimbi sad in giro per l’Italia.

Infatti, questo è l’ultimo grande tour prima di dedicarsi ai propri progetti solisti e ieri sera, questo ultimo abbraccio, ha fatto tappa anche al Carrara di Firenze, per salutare i bimbi sad fiorentini e celebrare insieme a loro questo importante capitolo della carriera del trio.

L’impatto culturale avuto dai tre ragazzi è stato evidente: molti i teenager in abiti oversize, streetwear, emo, punk e i capelli tinti in nuance fluo a richiamare il look dei loro beniamini.

I La Sad rappresentano quindi non solo un’icona di stile ma un vero e proprio modo di essere che sicuramente sopravviverà al progetto.

L’interazione con il proprio pubblico è stata sicuramente la cosa più importante per Theø, Plant e Fiks che continuamente abbandonavano il palco per scendere nel pit e prendere per mano i fan presenti nelle prime file, cantando insieme a loro le canzoni che li hanno resi famosi in questi anni.

Tra chitarre distorte, testi immediate e l’indistinguibile attitudine punk, La Sad è il trio che si è fatto portavoce delle difficoltà di un’intera generazione, dell’importanza di imparare dagli errori, di non rinnegarli e volgere sempre uno sguardo di speranza al futuro. Theø, Plant e Fiks hanno raccontato l’odio per parlare di amore.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei La Sad a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

LA SAD: La Scaletta Del Concerto di Firenze

Intro

Sto Nella Sad

GoodBye

Tutto Fatto

Bimbo Sad

SadGirl

Non Lo Sai

Toxic

Phyco Girl

Odio La Sad

Niente Per Sempre

SummerSad1

SummerSad2

SummerSad3

SumerSad4

Autodisruttivo

La Sad Italiana

Maledetta Vita

Fuck The World