JOVA BEACH PARTY – Reportage, foto e scaletta della tappa di Bresso

Ultima tappa per il JOVA BEACH PARTY 2022! Il capo della banda, oggi comandante di un fantastico veliero, dopo aver navigato lungo tutto lo stivale, tra mare, spiagge e montagne, atterra all’aeroporto di Bresso per il saluto finale (almeno per questa edizione). Chissà se Jovanotti, quando poco più che ventenne cantava È qui la festa, avrebbe mai immaginato che qualche decennio dopo avrebbe dato vita ad un format che è una festa all’ennesima potenza: non solo musica, con ospiti da tutte le parti del mondo e DJ set, dal primo pomeriggio fino a sera, ma anche tanto altro: trucco, cibo, esperienze XR, simpatia e soprattutto sensibilizzazione verso la cura del pianeta, tema su cui l’artista è sempre stato impegnato.

“Siamo qua perché crediamo che la transizione ecologica si faccia con le persone e questa è una straordinaria occasione per fare arrivare, grazie a Lorenzo, il messaggio della sostenibilità a quante più persone possibili.” Spiega Gaetano Benedetto, Presidente del Centro studi WWF Italia, in conferenza stampa.

Ma entriamo nel vivo della data del 10 settembre. Quando arrivo in zona palco, c’è RKOMI che con la sua energia e la sua fisicità, fa alzare gli ultimi che ancora si godono un pochino di relax sdraiati su teli. Il palco, è un’enorme veliero, con alberi, vele, bandiere al vento, un cuore gigante da un lato e, dall’altro, un’ancora gigante e una enorme mirror ball. Un insieme di simboli che catturano lo sguardo. A vegliare, la fedele medusa che si alza nel cielo.

Il sole sta finalmente calando e la natura prepara le luci giuste per Benny Benassi, dj tra i più popolari nel mondo, precursore e innovatore nel suo genere, che un pezzo via l’altro trascina tutti, dai più giovani a quelli che la discoteca o i club non li frequentano da un po’.

All’urlo di All’arrembaggio Milano! da parte del comandante dal look variopinto, prende il via ufficialmente il live con Yalla Yalla. Un inizio col botto! Il bello (o meglio, uno degli aspetti belli) del JBP è che è un’immersione, di suoni, parole, colori, in cui non sai mai cosa può succedere, ma sai che sarà una bella sorpresa. Ed ecco infatti arrivare Gianmarco Tamberi, raggiante in tutta la sua altezza, con il quale riviviamo i suoi successi e ci gustiamo un interessante filmato in cui un salto di Gimbo viene messo in parallelo con i salti di alcuni animali, dai più piccoli ai più maestosi. Il richiamo alla natura e alla terra è sempre presente.

Dai salti al ritmo, Una tribù che balla e I love you baby mettono insieme passato e presente, con un mai fermo comandante che, imbracciata la chitarra, percorre il palco avanti e indietro per tutta la sua lunghezza, duettando con il compagno e amico di sempre Saturnino, che è in una forma strepitosa. Ci scaldiamo in cuore con le dolci note di Sensibile all’estate, le cui parole che mi riportano alla memoria ricordi felici che mi lasciano nell’animo speranza e leggerezza, seguita in maniera naturale dall’inno alla vita e alle emozioni, Viva la libertà. Le braccia sono al cielo, le teste dondolano e lo sguardo di tanto in tanto va verso una luna grandissima, bassa e rossa, che durante l’arco della serata vedremo lentamente salire e mutare con diverse sfumature.

Passato e presente dicevo, ed anche ospiti. Dopo la scanzonata Ciao mamma e la potente Tutto l’amore che ho ecco arrivare Tommaso Paradiso che prima ci culla con Non avere paura per poi farci saltare sulle note di Felicità puttana. Senza soluzione di continuità, Elisa, sorridente e luminosa. Con Lorenzo cantano un loro pezzo, Palla al centro. Restiamo a bocca aperta di fronte alla voce strepitosa dell’artista di Monfalcone, la resa del brano da brividi. Ci saluta con Luce. Intensa, da togliere il fiato.

Dai brani al primo dei due DJ set di Jova, che ogni volta riesce a stupire per la sua abilità a mixare pezzi molto diversi tra loro, per genere ed epoca: da Sabato a Jerusalema a Satisfaction, piuttosto che da Shakerando a Voglio vederti danzare a Smells Like Teen Spirit. Fa ballare e cantare tutti! Mi guardo intorno e vedo solo sorrisi, glitter e tanta gioia!

Gli ospiti non sono finiti, sulla musica di Rocky fa il suo ingresso l’inossidabile Gianni Morandi, che indossa una giacca color oro pazzesca: il feeling tra i due artisti è palpabile ed è bello vedere quanto affetto ci sia tra loro: insieme cantano (Stai andando Forte, Fatti mandare dalla mamma, C’era un ragazzo), scherzano e tirano dentro Rovazzi, che da spettatore si ritrova sul palco, protagonista di una gag con Tamberi che, letteralmente, lo salta. La complicità e l’allegria è coinvolgente.

Ultimo ospite della serata Raf: insieme Jova ci regalano un mash up di Serenata Rap e Sei la più bella del mondo. Si riprende a ballare, L’ ombelico del mondo dalle percussioni potenti, trascina tutti, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Ti porto via con me tengono alti i battiti. Solo Gli immortali, in cui risaltano i fiati e il basso, ci calma momentaneamente, mentre ci avviamo al finale.

In questa festa di colori, luci e ritmo, non mancano le emozioni, non solo per i brani, ma anche per le parole di Lorenzo, cariche di amore, di amicizia, di gratitudine verso la vita, verso la natura, verso la terra. Parole semplici, ma cariche di verità e dirette, che fanno riflettere sul senso delle cose. E sul finale l’emozione è totale, con A Te, intima e toccante, in cui, ad un certo punto, lascia il microfono per andare ad abbracciare moglie e figlia presenti sul palco. Lacrime. Ed è con la parola Amore che ci saluta.

Grazie Lorenzo!

JOVA BEACH PARTY – La setlist del concerto di BRESSO

Yalla Yalla

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

Ciao Mamma

Tutto l’amore che ho

Non avere paura (Tommaso Paradiso)

Felicità puttana (Tommaso Paradiso)

Palla al centro (con Elisa)

Luce (Elisa)

L’ estate addosso

Stai andando Forte (con Gianni Morandi)

Fatti mandare dalla mamma (Gianni Morandi)

C’era un ragazzo (Gianni Morandi)

Ragazza Magica

Serenata Rap/Se la più bella del mondo (con Raf)

Estate

Baciami ancora

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Positivo

L’ombelico del mondo

Un raggio di sole

Gli immortali

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

A Te