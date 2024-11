FIORELLA MANNOIA: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Verdi di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Fiorella Mannoia, una delle cantautrici più amate della nostra scena musicale, è tornata a esibirsi a Firenze, sul palco del Teatro Verdi, per la prima di due date del suo nuovo tour “Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra 2024”.

“Fiorella Sinfonica – Live Con Orchestra 2024” – Il Tour Nei Teatri

La cantante romana è tornata a calcare il palco del Teatro Verdi di Firenze per il primo di due appuntamenti previsti nel capoluogo toscano.

Dopo le prime canzoni e aver salutato il pubblico fiorentino, Fiorella prende la parola e racconta come “Fiorella Sinfonica – Live Con Orchestra 2024” è stato il regalo che si è fatta per il suo settantesimo compleanno, realizzando così il sogno di cantare accompagnata da una grande orchestra sinfonica.

Grazie all’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura, diretta magistralmente dal Maestro Rocco De Bernardis, ha ripercorso tutti i suoi più grandi successi del suo repertorio declinati in una nuova sfumatura.

In scaletta sono però presenti anche degli omaggi ad altri cantanti che hanno segnato la storia della musica italiana: il primo è “Io Vivrò (Senza Te)” dell’indimenticabile Lucio Battisti.

Introdotto da una personale riflessione sulle attuali situazioni geopolitiche che stiamo vivendo in questi ultimi anni, Fiorella ha intonato un’intensa versione di “Se Io Fossi Un Angelo” di Lucio Dalla, sottolineando come quanto questa canzone sia terribilmente attuale.

Infatti Fiorella ha parlato spesso col pubblico, raccontando le canzoni che si prestava a cantare, ricordandone l’aneddoto dietro la scrittura, condividendo un suo pensiero oppure mostrando liberamente i propri ideali. Del resto Fiorella Mannoia è un’artista che si è sempre messa in prima linea per dare voce alle battaglie sociali e culturali.

Fiorella Mannoia – Tra Passato E Presente

Questo tour non è però solo un viaggio nella rivisitazione dei grandi successi della cantautrice romana, infatti in scaletta sono presenti anche brani che fanno parte del presente come “Mariposa”, presentata allo scorso Festival di Sanremo, e “Che Sia Benedetta”.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Fiorella Mannoia a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Fiorella Mannoia: La Scaletta del Concerto di Firenze

Caffè Nero Bollente

I Treni A Vapore

Nessuna Conseguenza

Io Vivrò (Senza Te)

Come Si Cambia

Se Io Fossi Un Angelo

Giovanna D’Arco

In Viaggio

Pescatore

Le Notti Di Maggio

Combattente

Margherita

Bèsame Mucho/Quizas Quizas Quizas

Che Sia Benedetta

Sally

Domani È Primavera

Mariposa

La Storia

Quello Che Le Donne Non Dicono

Il Cielo D’Irlanda