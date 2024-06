CCCP: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Collegno

Foto di Luca Moschini

I CCCP hanno suonato, la sera del 27 giugno scorso, registrando un sold.out al Flowers Festival di Collegno.

Lontani da un’operazione nostalgica, sempre liberi da etichette e confini, i CCCP – Fedeli alla linea sono tornati per parlare al mondo di oggi, in una serie di live tra il sacro e il profano dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” risuona attuale come non mai. Un’occasione per ripercorrere una storia musicale che ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario di più generazioni.

Clicca qui per vedere le foto dei CCCP in concerto a Collegno (o sfoglia la gallery qui sotto).

CCCP: la scaletta del concerto di Collegno

Depressione caspica

Rozzemilia

Tu menti

Per me lo so

Morire

Stati di agitazione

Libera me Domine

Madre

MACISTE contro TUTTI

Oh! Battagliero

Valium Tavor Serenase

Conviene

Radio Kabul

Punk Islam

And the radio plays

Guerra e Pace



Encore:

C.C.C.P.

Curami

Emilia Paranoica

Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

Spara Jurij

Vota Fatur

Reclame

Annarella

Mi ami?

Io sto bene

Allarme

Kebabträume (Deutsch Amerikanische Freundschaft cover)

Reclame

Amandoti