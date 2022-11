ALT-J: le foto e la scaletta del concerto al Forum di Assago

foto di: Lara Bordoni

La band indie rock inglese Alt-J torna sul palco del Mediolanum Forum di Milano.

Joe Newman, Gus Unger-Hamilton e Thom Green ci trasportano in un’atmosfera unica durante la data del 12 novembre parte del tour del loro nuovo album ”The Dream”, il quarto in studio, uscito lo scorso febbraio.

The Dream è un album di intrighi, bellezza e umanità: la storia di un intreccio tra oscurità e incanto che continuamente si mescolano a momenti più intimi e personali della band, fondendosi perfettamente con storie ispirate al vero crimine di Hollywood e del famoso Chateau Marmont.

Il disco ha preso forma durante la pandemia, ma non necessariamente ne deriva. “La pandemia mi ha fatto sentire un nuovo senso di responsabilità come autore. E anche se gli eventi descritti non sonoreali, credo, o almeno spero, che questo sia il brano più autentico e vero che io abbia mai scritto” ha rivelato Newman a proposito di Get Better. Unger-Hamilton ricorda la sua reazione dopo aver ascoltato la demo: “Quando Joe l’ha suonata per me per la prima volta sono scoppiato in lacrime. È stato un lungo pianto”.

La scaletta del concerto degli ALT-J al Forum di Assago